Lần đầu tổ chức Festival Võ thuật quốc tế tại Hà Nội 2026

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 với thông điệp “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” sẽ diễn ra trong tháng 8 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 (Festival).

Các hoạt động chính của sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 7/8 đến 9/8 tại Hoàng thành Thăng Long. Dự kiến, Festival có sự tham gia của gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên đến từ Hà Nội, các tỉnh thành thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế.

Những màn võ thuật đẹp mắt được biểu diễn tại buổi họp báo.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến thu hút khoảng 10.000-15.000 khán giả trực tiếp, đồng thời tiếp cận hơn 100.000 lượt theo dõi qua các nền tảng truyền thông. Festival được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, thi đấu võ thuật, giao lưu cộng đồng, triển lãm và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Không gian tổ chức sẽ được đầu tư hiện đại, đồng bộ, với sân khấu ngoài trời, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, tạo điểm nhấn hấp dẫn nhưng vẫn tôn vinh giá trị truyền thống.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, cho biết: "Trong khuôn khổ Festival, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức 4 giải thi đấu và biểu diễn võ thuật mở rộng, gồm Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn từ ngày 5 tới 8/8; Giải Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai từ ngày 6 tới 8/8; Giải Wushu Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Cầu Giấy từ ngày 11 tới 14/8.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo.

Thông qua Festival, Hà Nội hướng tới khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa - thể thao lớn của cả nước, đồng thời từng bước xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành sự kiện thường niên, có thương hiệu và sức lan tỏa trong khu vực, quốc tế.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 7/8 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức tối 9/8 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.