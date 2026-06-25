Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là võ sư, người đóng phim giờ vàng

Hai con trai của cố NSND Hoàng Dũng đều có tài năng diễn xuất, nhưng một người bỏ nghề để theo đuổi võ thuật, người là gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng.

Cố NSND Hoàng Dũng có hai người con trai có vẻ ngoài giống nhau nhưng lựa chọn cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Nếu Hoàng Duy từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình những năm 1990 nhưng sớm rời xa màn ảnh, thì Hoàng Dương lại quyết tâm nối nghiệp cha, từng bước khẳng định tên tuổi trên sân khấu và phim truyền hình.

Khi còn sống, NSND Hoàng Dũng từng nhận xét hai con trai có tính cách đối lập. Con trai út Hoàng Dương sống tình cảm và hợp tính mẹ, trong khi anh cả Hoàng Duy tinh nghịch, nhanh nhạy và đặc biệt rất hợp với bố.

Con cả từng là "thần đồng diễn xuất", giờ là võ sư

Hoàng Duy, sinh năm 1984 là gương mặt quen thuộc với thế hệ 8X, 9X qua nhiều bộ phim truyền hình chiếu dịp Tết như Đêm 30 Tết, Vị khách đêm giao thừa, Bà và cháu... Đặc biệt, vai Long trong Chú dế nhỏ tội nghiệp giúp anh được nhiều khán giả nhớ tới như một "thần đồng diễn xuất" nhờ lối diễn tự nhiên và biểu cảm sinh động.

Cậu bé Long trong phim "Chú dế nhỏ tội nghiệp" do Hoàng Duy - con trai cả cố NSND Hoàng Dũng đóng.

Con đường đến với điện ảnh của Hoàng Duy khá tình cờ. Trong một lần theo bố đến đoàn phim Đêm 30 Tết của đạo diễn Khải Hưng, anh được giao một vai diễn nhỏ. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh, khả năng nhập vai của cậu bé khiến đạo diễn Khải Hưng bất ngờ.

Sau đó, Hoàng Duy liên tục được mời tham gia nhiều bộ phim và từng diễn cùng bố trong Hồi sinh, Quà năm mới.

Tuy nhiên, khi bước vào những năm học THPT, anh bất ngờ dừng hẳn việc đóng phim. Hoàng Duy từng nói với bố: "Con sẽ không làm diễn viên như bố, còn trong tương lai làm nghề gì thì con chưa nghĩ ra".

Mới đây, trong một video trò chuyện cùng em trai Hoàng Dương, Hoàng Duy lần đầu chia sẻ rõ hơn về quyết định này. Theo anh, tuổi thơ gắn liền với những ngày theo chân bố tới phim trường đã giúp anh chứng kiến sự nghiêm túc gần như tuyệt đối của NSND Hoàng Dũng với nghề.

"Cả tuổi thơ của mình chứng kiến bố tập luyện, tập thoại, tập diễn trước gương, chưa bao giờ nhìn thấy ai làm một việc gì mà nghiêm túc như thế cả". Điều đó khiến Hoàng Duy nhận ra rằng muốn theo nghề diễn phải có đam mê và sự kỷ luật rất lớn. Khi không tìm thấy ở bản thân sự say mê như bố, anh quyết định rẽ hướng.

Không theo đuổi diễn xuất, Hoàng Duy hiện điều hành một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp.

Sau khi rời xa màn ảnh, Hoàng Duy tìm thấy niềm đam mê với võ thuật. Hiện anh điều hành một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp do mình thành lập từ năm 2020, đào tạo nhiều bộ môn như MMA, Boxing, Kickboxing, Muay Thái, Jiu-jitsu và vật.

Lúc sinh thời, NSND Hoàng Dũng cũng hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của con trai cả. "Có lẽ võ thuật là môn mà tôi thấy Duy đam mê lâu nhất. Trước kia có thời điểm cậu ấy xin tôi tham gia giải đấu võ thuật chuyên nghiệp. Lúc ấy tôi khuyên ngăn vì con cũng sắp lập gia đình, cần có sự ổn định nên hướng cho con mở phòng tập, theo con đường huấn luyện viên, vừa để kinh doanh vừa có thể nuôi đam mê lâu dài", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Con trai thứ 2 là gương mặt quen thuộc phim truyền hình

Trái ngược với anh trai, Hoàng Dương (SN 1999) lựa chọn gắn bó với nghệ thuật ngay từ khi còn trẻ. Tình yêu sân khấu của anh được nuôi dưỡng từ những ngày theo chân bố đến Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, Hoàng Dương khẳng định quyết định theo nghề hoàn toàn xuất phát từ bản thân, không phải vì áp lực nối nghiệp.

"Chưa một lần nào bố hỏi tôi là sau này có muốn làm diễn viên giống bố hay không", nam diễn viên từng chia sẻ.

Ngay cả khi Hoàng Dương thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cũng không kèm cặp quá sát sao. Ông chỉ định hướng và để con tự tìm tòi, rèn luyện.

Con trai thứ 2 của cố NSND Hoàng Dũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình.

Trước kỳ thi đại học, cố nghệ sĩ từng nói với con trai: "Nếu bố cảm thấy con làm nghề được, bố sẽ để con tiếp tục. Nếu không, bố không tiếc 1-2 năm để con có thể tìm được một ngôi trường khác phù hợp hơn".

Khi Hoàng Dương chính thức bước vào con đường diễn xuất, NSND Hoàng Dũng cũng không dùng tên tuổi hay ảnh hưởng của mình để hỗ trợ con.

Theo Hoàng Dương, sau mỗi buổi thi hoặc buổi diễn, bố chỉ nhận xét ngắn gọn bằng hai từ "được" hoặc "chưa được", để anh tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân.

Hiện Hoàng Dương công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cha anh từng giữ cương vị Giám đốc. Trên màn ảnh, anh tham gia nhiều bộ phim như Phố trong làng, Con đường phía trước, Cuộc chiến không giới tuyến, Đi giữa trời rực rỡ...

Hiện Hoàng Dương công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nhiều khán giả nhận xét Hoàng Dương sở hữu lối diễn tự nhiên, đài từ tốt và giọng nói có nhiều nét giống người cha nổi tiếng.

Về đời tư Hoàng Dương kết hôn với Phương Thảo vào năm 2025 và đến tháng 2/2026, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.