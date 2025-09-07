Lamoon táo bạo hơn sau Em xinh

Sau khi bất ngờ lọt top 5 Em xinh “say hi”, Lamoon nhanh chóng tận dụng thời điểm để ra mắt album đầu tay, mang tên LÀ MOON. Tối 6/9, showcase quảng bá dự án kết hợp fanmeeting đầu tiên của cô diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ trình diễn các ca khúc trong album mới, đồng thời dành nhiều thời gian giao lưu với người hâm mộ và những đồng nghiệp từ Em xinh “say hi”.

Là một trong những cá tính âm nhạc mới lạ, không chỉ ở Em xinh “say hi” mà còn từng rất nổi bật tại Vietnam Idol, không khó hiểu khi Lamoon quyết tâm đưa nhiều yếu tố cá nhân vào album đầu tay. Với toàn bộ là những ca khúc tự sáng tác, LÀ MOON có phần lời nhiều vần điệu, câu từ mang màu sắc văn chương, được đặt trên nền pop và nhạc điện tử. Tuy nhiên, việc Lamoon chưa thực sự "mát tay" trong xây dựng các đoạn hook bắt tai khiến các ca khúc khó bật lên thành hit.

Tại đêm diễn, Lamoon tận dụng không gian để thể hiện những thế mạnh của bản thân, từ khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu đến giọng hát live ở mức ổn định. Cô mở màn với Notice me - một ca khúc pop vui tươi, phù hợp với chất giọng baby voice của bản thân. Lamoon hát điệu đà nhưng vẫn có thể nghe rõ lời. Tuy nhiên, tổng thể ca khúc lại khá đều, vì thế chưa tạo được sự hứng thú khi nghe.

Lamoon cũng cho thấy nhiều thay đổi trong phong cách trình diễn. Với Bài thuốc dong y, cô thực hiện nhiều động tác mang hơi hướm sensual dance của Kpop, tập trung vào chuyển động hông, eo, ngực để tạo sự gợi cảm. Đây có thể xem là một bước phá táo bạo, phần nào rũ bỏ hình ảnh dễ thương thời Vietnam Idol hay màu sắc cổ phong khi tham gia Em xinh “say hi”.

Dù cho thấy sự đa dạng phong cách cùng năng lực trình diễn, giọng hát của Lamoon vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Nữ ca sĩ có khả năng live ổn với chất giọng baby voice xử lý khá tốt, nhưng khi lên các nốt cao, cô đôi lúc chưa kiểm soát tốt, tạo cảm giác chói gắt và chưa thể hiện được nhiều cảm xúc ở những đoạn cao trào.

Nhìn chung, showcase của Lamoon mang tính giới thiệu nhiều hơn là khẳng định. Đêm diễn cho thấy nỗ lực định hình hình ảnh và cá tính âm nhạc riêng của nữ ca sĩ, nhưng đồng thời cũng bộc lộ không ít hạn chế. Với album LÀ MOON và showcase đầu tay, Lamoon đã có bước tiến nhất định, song con đường để xây dựng chỗ đứng rõ ràng trong thị trường nhạc Việt vẫn còn tương đối dài.

