Động thái của Miu Lê

Giữa lúc tin đồn chia tay Nam Vlog gây xôn xao, Miu Lê đăng ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út. Động thái của cô được cho là để phủ nhận nghi vấn rạn nứt với bạn trai.

Ngày 6/9, nghi vấn Miu Lê và Nam Vlog chia tay râm ran mạng xã hội. Lý do là 2 người được phát hiện bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tới tối cùng ngày, nữ ca sĩ có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện chia tay. Theo đó, Miu Lê đăng ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn có viên đá hình trái tim màu hồng phấn. Kèm theo hình ảnh, Miu Lê chia sẻ: “Nhẫn mới xinh không ạ. Món quà Miu yêu nhất từ người Miu yêu nhất”.

Tiếp đó, Miu Lê đăng ảnh chiếc bánh. Trên chiếc bánh có dòng chữ: “Happy birthday vợ yêu”. Tuy nhiên, điều gây bàn tán là tháng 9 không phải sinh nhật nữ ca sĩ. Cô từng công khai ngày sinh là 5/7.

Miu Lê được cho là hẹn hò Nam Vlog từ đầu năm. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Miu Lê và Nam Vlog liên tục gây chú ý. Hai người không xác nhận mối quan hệ với khán giả, truyền thông nhưng có những động thái ngầm công khai. Giữa tháng 7, Miu Lê đăng tải 2 bàn tay đan vào nhau kèm dòng chữ Happy Anniversary 14/1/2025 -14/7/2025. Điều đó khiến fan đồn đoán Miu Lê và bạn trai quen nhau vào tháng 1 và tháng 7 kỷ niệm cột mốc 6 tháng bên nhau của họ.

Tháng 8, 2 người được bắt gặp khoác tay nhau dạo phố. Trước đó, khi được hỏi bao giờ lấy chồng, Miu Lê trả lời: "Chắc là sang năm. Hồi trước, mình chưa gặp được người để muốn cưới. Lúc đó tôi chỉ muốn yêu thôi chứ không nghĩ đến việc sẽ cưới. Nhưng đúng người Miu sẽ cưới. Khi nào cưới tôi sẽ công bố chứ không báo trước đâu nhé”.

Nam Vlog cũng công khai khen Miu Lê khi xem tiết mục của cô ở Em xinh "say hi": “Xinh gái quá” hay “Xinh dữ luôn”. Miu Lê thậm chí từng thêm Nam Vlog vào broadcast riêng trên Instagram. Kênh thông báo này của Miu Lê vốn chỉ có 2 người bạn thân thiết là Tiên Tiên và Ali Hoàng Dương. Việc Miu Lê thêm Nam Vlog vào kênh thông báo được cho là ngầm xác nhận chuyện hẹn hò. Khi vào kênh, Nam Vlog cũng nhắn: "Chào Angel".