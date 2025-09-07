Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Động thái của Miu Lê

  • Chủ nhật, 7/9/2025 11:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa lúc tin đồn chia tay Nam Vlog gây xôn xao, Miu Lê đăng ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út. Động thái của cô được cho là để phủ nhận nghi vấn rạn nứt với bạn trai.

Ngày 6/9, nghi vấn Miu Lê và Nam Vlog chia tay râm ran mạng xã hội. Lý do là 2 người được phát hiện bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tới tối cùng ngày, nữ ca sĩ có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện chia tay. Theo đó, Miu Lê đăng ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn có viên đá hình trái tim màu hồng phấn. Kèm theo hình ảnh, Miu Lê chia sẻ: “Nhẫn mới xinh không ạ. Món quà Miu yêu nhất từ người Miu yêu nhất”.

Tiếp đó, Miu Lê đăng ảnh chiếc bánh. Trên chiếc bánh có dòng chữ: “Happy birthday vợ yêu”. Tuy nhiên, điều gây bàn tán là tháng 9 không phải sinh nhật nữ ca sĩ. Cô từng công khai ngày sinh là 5/7.

Miu Le Nam Vlog anh 1

Miu Lê được cho là hẹn hò Nam Vlog từ đầu năm. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Miu Lê và Nam Vlog liên tục gây chú ý. Hai người không xác nhận mối quan hệ với khán giả, truyền thông nhưng có những động thái ngầm công khai. Giữa tháng 7, Miu Lê đăng tải 2 bàn tay đan vào nhau kèm dòng chữ Happy Anniversary 14/1/2025 -14/7/2025. Điều đó khiến fan đồn đoán Miu Lê và bạn trai quen nhau vào tháng 1 và tháng 7 kỷ niệm cột mốc 6 tháng bên nhau của họ.

Tháng 8, 2 người được bắt gặp khoác tay nhau dạo phố. Trước đó, khi được hỏi bao giờ lấy chồng, Miu Lê trả lời: "Chắc là sang năm. Hồi trước, mình chưa gặp được người để muốn cưới. Lúc đó tôi chỉ muốn yêu thôi chứ không nghĩ đến việc sẽ cưới. Nhưng đúng người Miu sẽ cưới. Khi nào cưới tôi sẽ công bố chứ không báo trước đâu nhé”.

Nam Vlog cũng công khai khen Miu Lê khi xem tiết mục của cô ở Em xinh "say hi": “Xinh gái quá” hay “Xinh dữ luôn”. Miu Lê thậm chí từng thêm Nam Vlog vào broadcast riêng trên Instagram. Kênh thông báo này của Miu Lê vốn chỉ có 2 người bạn thân thiết là Tiên Tiên và Ali Hoàng Dương. Việc Miu Lê thêm Nam Vlog vào kênh thông báo được cho là ngầm xác nhận chuyện hẹn hò. Khi vào kênh, Nam Vlog cũng nhắn: "Chào Angel".

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

Miu Lê Nam Vlog Miu Lê Miu Lê Nam Vlog Miu Lê hẹn hò bạn trai Miu Lê

  • Lê Ánh Nhật

    Lê Ánh Nhật

    Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

    Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

    • Ngày sinh: 05/07/1991
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...
    • Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý