Làm gì với nơi sụt lún nặng nhất TP.HCM?

UBND phường An Lạc cho biết địa phương vốn hình thành trên nền đất yếu nên khó tránh khỏi tình trạng sụt lún, nhưng tốc độ lún hiện nay đã chậm lại so với trước.

Người dân sống trên đường Lê Cơ - một trong những điểm sụt lún nặng ở phường An Lạc - phải nâng nền nhà lên cao để ứng phó tình trạng sụt lún, ngập lụt khi mưa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc đã chia sẻ về tình trạng sụt lún trên địa bàn.

Theo ông Nhựt, phường An Lạc vốn hình thành trên nền đất yếu nên khó tránh khỏi tình trạng sụt lún như hiện nay.

Các công trình như bệnh viện, trường học trên địa bàn vẫn bảo đảm chất lượng, tuy nhiên mặt nền đang bị lún dần theo thời gian. Trước đây, quận Bình Tân (cũ) đã có phương án xem xét san lấp mặt bằng để giải quyết vấn đề này.

Hiện, Phó chủ tịch UBND phường An Lạc đưa ra hai nhóm giải pháp chính, bao gồm: Kiểm soát nền đất yếu bằng biện pháp gia cố cọc, giải pháp này các chủ đầu tư công trình có thể chủ động triển khai; và kiểm soát khai thác nước ngầm (hiện phường không còn khai thác) và không bố trí công trình lớn, nhà cao tầng tại khu vực có nền đất yếu.

"Hiện, tốc độ lún tại phường An Lạc đã chậm lại do đô thị được phủ kín, quy hoạch phát triển nhà cao tầng trong thời gian tới không còn nhiều nên mức độ ảnh hưởng cũng giảm đáng kể", ông Nhựt cho hay.

Thực tế, không chỉ phường An Lạc mà tại nhiều khu vực khác ở TP.HCM, nhiều ngôi nhà và công trình đang xuất hiện tình trạng nứt nhà, nền đất trũng thấp.

Nghiên cứu của Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hồi tháng 8 cho thấy thành phố lún trung bình 2-5 cm/năm, có nơi tới 7-8 cm, tập trung tại khu vực dọc sông Sài Gòn (từ cầu Sài Gòn đến cầu Ba Son) và khu vực phía nam.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến TP.HCM sụt lún là do việc khai thác nước ngầm quá mức trong hàng chục năm, kết hợp với nền địa chất yếu và áp lực lớn từ đô thị hóa ồ ạt. Trọng lượng của các tòa nhà cao tầng và việc bê tông hóa bề mặt đã nén chặt các lớp trầm tích mềm, đẩy nhanh quá trình sụt lún.

Trả lời HTV ngày 6/11, PGS.TS Lê Trung Chơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - đánh giá TP.HCM đã kiên quyết hành động nhằm giảm việc khai thác nước ngầm, nhờ vậy các khu vực phía tây bắc trước đây bị lún nay đã ghi nhận tốc độ lún giảm rõ rệt.

Theo PGS.TS Lê Trung Chơn, về lâu dài, TP.HCM cần tính toán lại quy hoạch phát triển đô thị theo hướng bền vững, chọn cốt nền xây dựng phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất từng khu vực.