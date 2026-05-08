La Liga thắng cuộc chiến giành vé Champions League thứ 5

Sáng 8/5, bóng đá Tây Ban Nha đón nhận tin vui lớn khi giành thêm một suất tham dự Champions League mùa giải 2026/27.

Rayo giúp La Liga chắc 5 suất dự Champions League mùa tới.

Theo Diario AS, bước ngoặt quan trọng đến từ màn trình diễn ấn tượng của Rayo Vallecano tại Conference League. Đoàn quân của HLV Inigo Perez ghi tên mình vào trận chung kết sau trận thắng Strasbourg với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận.

Trong trận bán kết lượt về, thủ thành Augusto Batalla trở thành người hùng khi cản phá thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, bảo toàn lợi thế cho đại diện La Liga. Kết quả giúp Tây Ban Nha củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hệ số UEFA, sau Premier League.

Dù Freiburg nỗ lực vào tới chung kết Europa League, điểm số tích lũy của bóng đá Đức vẫn không đủ để vượt qua La Liga trong phần còn lại của mùa giải.

Với diễn biến này, Atletico Madrid chắc chắn có mặt ở vòng phân hạng mùa tới. Trong khi đó, Real Betis là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé thứ 5 tham dự Champions League. Đội bóng của chiến lược gia Manuel Pellegrini đang duy trì khoảng cách 6 điểm so với Celta Vigo.

Các câu lạc bộ Getafe, Athletic Club và Real Sociedad vẫn duy trì hy vọng bám đuổi vị trí thứ 5 khi mùa giải dần trôi về cuối. Hiện tại, Real Betis cần thêm 2 chiến thắng và 1 trận hòa để chính thức cán đích trong nhóm dự Champions League.

Việc sở hữu 5 đại diện tại đấu trường danh giá nhất châu lục không chỉ khẳng định vị thế của La Liga mà còn hứa hẹn một mùa giải bùng nổ cho bóng đá Tây Ban Nha trong mùa giải tới.