Bóng đá Anh tạo lịch sử ở cúp châu Âu

Bóng đá Anh đang trải qua mùa giải châu Âu lịch sử khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả ba trận chung kết cấp CLB của UEFA trong cùng một mùa.

Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace đều vào chung kết cúp châu Âu.

Mở đầu cho cột mốc đáng nhớ là Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta giành vé vào chung kết Champions League sau khi vượt qua Atlético Madrid với tổng tỷ số 2-1 ở bán kết hôm 6/5. “Pháo thủ” sẽ đứng trước cơ hội chinh phục chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB lần đầu tiên trong lịch sử khi chạm trán Paris Saint-Germain ở trận chung kết ngày 30/5.

Không lâu sau chiến tích của Arsenal, Aston Villa tiếp tục tạo tiếng vang tại Europa League. Đoàn quân của Unai Emery lội ngược dòng ngoạn mục trước Nottingham Forest. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa thắng tưng bừng để khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 4-1, qua đó giành quyền vào chung kết gặp SC Freiburg tại Istanbul vào ngày 20/5.

Ở sân chơi hạng ba châu Âu là Conference League, Crystal Palace cũng ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Đại diện thành London đánh bại Shakhtar Donetsk với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận bán kết. Đối thủ của Palace ở chung kết sẽ là Rayo Vallecano.

Premier League tạo lịch sử ở cúp châu Âu.

Việc các CLB Anh thống trị toàn diện ở ba đấu trường châu Âu là điều chưa từng xảy ra trước đây. Mùa giải trước, bóng đá Anh từng tiến rất gần cột mốc này khi Chelsea vô địch Conference League và Tottenham đăng quang Europa League. Tuy nhiên, Arsenal, khi đó là đại diện cuối cùng của nước Anh tại Champions League, lại dừng bước trước PSG ở bán kết.

Trong quá khứ, bóng đá Anh từng nhiều lần tạo dấu ấn tại châu Âu, nổi bật là năm 2019 khi Liverpool đánh bại Tottenham ở chung kết Champions League, còn Chelsea vượt qua Arsenal tại Europa League. Tuy nhiên, việc cùng lúc có mặt ở cả ba trận chung kết vẫn là kỳ tích chưa từng có.

Trước thành công của bóng đá Anh, Italy là quốc gia gần nhất từng có ba đại diện góp mặt ở ba trận chung kết cúp châu Âu vào năm 2023. Tuy nhiên, cả ba đội là Inter Milan, AS Roma và Fiorentina đều thất bại ở trận đấu quyết định.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.