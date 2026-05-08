Cầu thủ Real Madrid cân nhắc giải nghệ

Hậu vệ Ferland Mendy cân nhắc giải nghệ trong bối cảnh bản thân liên tiếp phải chịu những chấn thương dai dẳng.

Hậu vệ người Pháp gặp chấn thương nghiêm trọng khi Real Madrid thắng Espanyol 2-0 ở vòng 34 La Liga hôm 4/5. Các chẩn đoán sơ bộ cho rằng anh chỉ cần khoảng 5 tháng để hồi phục sau phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên sâu lại cho thấy mức độ phức tạp hơn nhiều.

Mendy được xác định bị rách gân kèm theo tình trạng tách xương ở chân phải. Theo các chuyên gia y tế, thời gian để cầu thủ này có thể quay lại sân cỏ dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một năm.

Đáng chú ý, theo COPE, hậu vệ 30 tuổi đối mặt với những quyết định quan trọng về tương lai. Có thông tin cho rằng anh cân nhắc khả năng dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp nếu quá trình điều trị và hồi phục không mang lại kết quả khả quan.

Đây được xem là một lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ sức khỏe dài hạn của cầu thủ này trong bối cảnh anh phải trải qua nhiều giai đoạn điều trị y tế kể từ khi gia nhập câu lạc bộ.

Mendy chuyển đến Real Madrid từ Lyon vào năm 2019 và vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028 vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương dày đặc khiến đóng góp của anh bị gián đoạn đáng kể.

Mùa giải năm nay, hậu vệ người Pháp mới có 9 lần ra sân sau khi vừa hoàn thành đợt hồi phục vào tháng 4 năm ngoái. Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh tập trung hồi phục, hy vọng vào một kịch bản tích cực cho tương lai của anh tại sân Bernabeu.

