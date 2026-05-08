Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ Real Madrid cân nhắc giải nghệ

  • Thứ sáu, 8/5/2026 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hậu vệ Ferland Mendy cân nhắc giải nghệ trong bối cảnh bản thân liên tiếp phải chịu những chấn thương dai dẳng.

Ferland Mendy có thể giải nghệ.

Hậu vệ người Pháp gặp chấn thương nghiêm trọng khi Real Madrid thắng Espanyol 2-0 ở vòng 34 La Liga hôm 4/5. Các chẩn đoán sơ bộ cho rằng anh chỉ cần khoảng 5 tháng để hồi phục sau phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên sâu lại cho thấy mức độ phức tạp hơn nhiều.

Mendy được xác định bị rách gân kèm theo tình trạng tách xương ở chân phải. Theo các chuyên gia y tế, thời gian để cầu thủ này có thể quay lại sân cỏ dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một năm.

Đáng chú ý, theo COPE, hậu vệ 30 tuổi đối mặt với những quyết định quan trọng về tương lai. Có thông tin cho rằng anh cân nhắc khả năng dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp nếu quá trình điều trị và hồi phục không mang lại kết quả khả quan.

Đây được xem là một lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ sức khỏe dài hạn của cầu thủ này trong bối cảnh anh phải trải qua nhiều giai đoạn điều trị y tế kể từ khi gia nhập câu lạc bộ.

Mendy chuyển đến Real Madrid từ Lyon vào năm 2019 và vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028 vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương dày đặc khiến đóng góp của anh bị gián đoạn đáng kể.

Mùa giải năm nay, hậu vệ người Pháp mới có 9 lần ra sân sau khi vừa hoàn thành đợt hồi phục vào tháng 4 năm ngoái. Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh tập trung hồi phục, hy vọng vào một kịch bản tích cực cho tương lai của anh tại sân Bernabeu.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Valverde lên tiếng

Đội trưởng Real Madrid phá vỡ im lặng sau vụ xô xát gây chấn động với đồng đội Aurélien Tchouameni tại sân tập.

3 giờ trước

Valverde chấn thương sọ não

Trang chủ Real Madrid xác nhận tình trạng chấn thương của tiền vệ Federico Valverde sau vụ lùm xùm với Aurelien Tchouameni.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Real Madrid Real Madrid

    Đọc tiếp

    Real Madrid sup do hinh anh

    Real Madrid sụp đổ

    24 phút trước 08:00 8/5/2026

    0

    Từ Kylian Mbappe, Antonio Rudiger tới Federico Valverde, Real Madrid chìm trong khủng hoảng nội bộ chưa từng thấy và đánh mất hoàn toàn dáng dấp của một đội bóng Hoàng gia.

    HLV Iraola co ben do moi hinh anh

    HLV Iraola có bến đỗ mới

    26 phút trước 07:58 8/5/2026

    0

    Andoni Iraola được cho là tiến rất gần tới việc dẫn dắt Crystal Palace dù nằm trong tầm ngắm của MU, Chelsea và Liverpool.

    Bong da Anh tao lich su o cup chau Au hinh anh

    Bóng đá Anh tạo lịch sử ở cúp châu Âu

    52 phút trước 07:33 8/5/2026

    0

    Bóng đá Anh đang trải qua mùa giải châu Âu lịch sử khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả ba trận chung kết cấp CLB của UEFA trong cùng một mùa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý