Valverde lên tiếng

Đội trưởng Real Madrid phá vỡ im lặng sau vụ xô xát gây chấn động với đồng đội Aurélien Tchouameni tại sân tập.

Tchouameni và Valverde khiến phòng thay đồ Real náo loạn.

Trên trang cá nhân, Valverde phủ nhận hoàn toàn thông tin cho rằng anh và Tchouameni lao vào đánh nhau. Anh khẳng định: "Đồng đội của tôi không hề đánh tôi và tôi cũng không hề đánh cậu ấy, mặc dù tôi hiểu rằng đối với nhiều người, việc tin rằng chúng tôi đánh nhau sẽ dễ dàng hơn".

Tiền vệ người Uruguay cũng cho biết vụ việc ban đầu chỉ xuất phát từ áp lực và sự mệt mỏi trong giai đoạn cuối mùa: "Đó là kết quả của một pha bóng trong lúc tập luyện, nơi sự mệt mỏi do thi đấu và sự thất vọng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thực tế".

Valverde đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin nội bộ bị rò rỉ ra ngoài. Anh nói: "Có ai đó đứng sau tất cả chuyện này và vội vàng kể lại câu chuyện theo hướng có lợi cho họ".

Khép lại tuyên bố, cầu thủ sinh năm 1998 gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và CLB: "Madrid là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và tôi không thể thờ ơ được. Tôi sẵn sàng hợp tác với câu lạc bộ và các đồng đội trong bất kỳ quyết định nào mà họ cho là cần thiết".

Theo truyền thông Tây Ban Nha, căng thẳng giữa hai cầu thủ xuất hiện từ buổi tập hôm 6/5, trước khi leo thang nghiêm trọng hơn vào ngày hôm sau. Một cuộc tranh cãi dữ dội xảy ra sau trận đấu tập nội bộ với nhiều pha va chạm quyết liệt. Trong lúc va chạm với Tchouameni, Valverde bị ngã và va đầu vào bàn, dẫn đến chấn thương phải nhập viện kiểm tra khẩn cấp.

Valverde hiện phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày sau khi được chẩn đoán chấn thương sọ não vì va đập trong phòng thay đồ.