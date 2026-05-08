Vụ quay lén làm dậy sóng trận play-off thăng hạng Premier League

English Football League (cơ quan quản lý các giải chuyên nghiệp hạng dưới) mở cuộc điều tra trước trận bán kết play-off Championship giữa Middlesbrough và Southampton vào ngày 9/5.

Phía Middlesbrough (trái) cáo buộc Southampton quay lén buổi tập.

Theo truyền thông Anh, các nhân viên của Middlesbrough cực kỳ giận dữ khi phát hiện một cá nhân ẩn nấp trong bụi cây tại trung tâm huấn luyện Rockliffe Park để quay phim trái phép buổi tập của đội bóng. Ngay lập tức, đội chủ sân Riverside gửi đơn khiếu nại chính thức lên ban tổ chức giải đấu.

EFL cho biết: "Chúng tôi gửi thư cho câu lạc bộ Southampton yêu cầu họ đưa ra ý kiến phản hồi sau khi nhận được khiếu nại từ Middlesbrough liên quan đến cáo buộc quay phim trái phép trước trận lượt đi bán kết play-off Championship vào thứ bảy. Vụ việc được cho là xảy ra trên khu đất tư nhân của Middlesbrough bởi một cá nhân được xác định là có liên hệ với phía Southampton".

EFL cũng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề: "Chúng tôi đang xem xét sự việc này như một hành vi sai phạm tiềm tàng theo quy định của EFL và sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm vào thời điểm này".

Theo quy định nghiêm ngặt của giải đấu, các câu lạc bộ tuyệt đối không được trực tiếp hoặc gián tiếp quan sát buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu. Nếu bị kết luận vi phạm, "The Saints" có thể phải đối mặt với án phạt tài chính cực kỳ nặng.

Tiền lệ từng xảy ra vào năm 2019 khi Leeds United bị phạt tới 200.000 bảng vì hành vi theo dõi đối thủ tương tự. Hiện tại, phía Southampton chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc này.

Trong khi Middlesbrough đối đầu Southampton, Hull City sẽ chạm trán Millwall ở bán kết play-off Championship theo thể thức 2 lượt trận. Đội thắng ở bán kết sẽ giành quyền vào chung kết và thi đấu 1 trận duy nhất để giành tấm vé lên chơi Premier League mùa tới.