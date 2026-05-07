Chức vô địch La Liga 2025/26 sẽ mang đến khoản thưởng khổng lồ dành cho toàn bộ đội một và ban huấn luyện.

Barcelona treo thưởng cho danh hiệu La Liga. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ podcast “Barca Reservat” trên Catalonia Radio, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou bắt đầu tính toán các khoản chi thưởng trong trường hợp đội bóng đăng quang ở những vòng đấu cuối mùa tại La Liga. Đây được xem là khoản chi không nhỏ nhưng xứng đáng với màn trình diễn ổn định của thầy trò HLV Hansi Flick suốt mùa giải.

Trong nhiều năm qua, các cầu thủ Barcelona luôn có điều khoản thưởng thành tích được ghi rõ trong hợp đồng. Những khoản thưởng này chủ yếu liên quan tới chức vô địch La Liga và Champions League. Tuy nhiên, mức thưởng không đồng đều mà phụ thuộc vào thu nhập và vị thế của từng cầu thủ trong đội hình.

Cụ thể, mỗi cầu thủ Barcelona có thể nhận từ 500.000 euro đến 1,5 triệu euro nếu đội bóng giành chức vô địch La Liga mùa này. Các ngôi sao hưởng lương cao sẽ nhận mức thưởng lớn hơn.

Với tổng cộng 23 cầu thủ thuộc đội một, số tiền Barcelona phải chi cho riêng khoản thưởng vô địch quốc nội được ước tính rơi vào khoảng 22 đến 23 triệu euro. Đây là con số rất lớn trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia vẫn đang nỗ lực cân bằng tài chính sau nhiều mùa giải khó khăn.

Cầu thủ lương càng cao thì nhận thưởng càng lớn. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Champions League mới là đấu trường mang lại các khoản thưởng hấp dẫn nhất. Thậm chí, Barcelona còn xây dựng cơ chế thưởng đặc biệt nếu đội bóng giành cú đúp La Liga và Champions League trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, giấc mơ chinh phục châu Âu của đội bóng mùa này đã khép lại ở vòng bán kết.

Bên cạnh các cầu thủ, đội ngũ hậu cần và nhân viên hỗ trợ của CLB cũng được hưởng lợi lớn từ thành công chung. Các trợ lý, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên phục vụ phòng thay đồ hay phụ trách trang phục sẽ nhận khoản thưởng cố định 20.000 euro nếu Barcelona vô địch La Liga.

Trước đó, họ nhận 12.000 euro sau chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1. Điều đó đồng nghĩa mỗi nhân viên thuộc nhóm hỗ trợ đội một có thể bỏ túi tổng cộng 32.000 euro trong tháng 6 nếu Barcelona hoàn tất mục tiêu đăng quang La Liga.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.