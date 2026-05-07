Süle giải nghệ ở tuổi 30

Trung vệ Niklas Süle quyết định khép lại sự nghiệp sau chấn thương đầu gối gặp phải trong màu áo Borussia Dortmund.

Sáng 7/5, trung vệ Niklas Süle xác nhận sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, dù mới 30 tuổi. Tuyển thủ Đức dính chấn thương đầu gối trong trận thua Hoffenheim tại Bundesliga hồi tháng trước. Ban đầu, Süle lo ngại bản thân bị đứt dây chằng chéo trước lần thứ ba trong sự nghiệp.

Dù kết quả chụp MRI sau đó xác nhận chấn thương không quá nghiêm trọng, cựu cầu thủ Bayern Munich thừa nhận không còn muốn tiếp tục mạo hiểm với cơ thể.

Chia sẻ trên podcast Spielmacher, Süle kể lại khoảnh khắc nhận kết quả kiểm tra ban đầu: “Tôi vào phòng tắm và khóc suốt 10 phút. Khi ấy, tôi thực sự nghĩ dây chằng đã đứt”.

Trung vệ người Đức cho biết quyết định giải nghệ xuất hiện ngay sau khi biết mình không bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng. “Tôi lập tức nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Tôi không muốn phải trải qua thêm một lần đứt dây chằng nữa”, anh nói.