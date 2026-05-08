Hai đội bóng tí hon làm rung chuyển bóng đá châu Âu

Rạng sáng 8/5, Freiburg và Rayo Vallecano lần lượt tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé dự chung kết Europa League và Conference League.

Freiburg níu giữ hy vọng giành vé Champions League thứ 5 cho Bundesliga.

Tại nước Đức, Freiburg trải qua một đêm bùng nổ trên sân nhà để lật ngược tình thế trước Braga. Thất bại 1-2 ở lượt đi khiến đại diện Bundesliga bị nghi ngờ, nhưng họ đáp trả bằng màn trình diễn giàu cảm xúc để thắng 3-1 trong trận bán kết lượt về Europa League.

Bước ngoặt xuất hiện ngay phút thứ 6 khi Mario Dorgeles nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo ngã Jan-Niklas Beste trong tình huống đối mặt khung thành. Chơi hơn người từ rất sớm, Freiburg liên tục gây sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 19 nhờ Lukas Kübler.

Sức nóng trên khán đài tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà. Johan Manzambi sau đó tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, giúp Freiburg vượt lên trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Kubler hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chuẩn xác, trước khi Braga chỉ kịp gỡ lại một bàn muộn nhờ Pau Victor.

Tiếng còi mãn cuộc mở ra khung cảnh chưa từng có trong lịch sử Freiburg. Lần đầu tiên họ lọt vào chung kết cúp châu Âu. CĐV tràn xuống sân ăn mừng, HLV Julian Schuster bật khóc còn các cầu thủ tạo nên vòng tròn chiến thắng đầy cảm xúc.

Sau nhiều năm chỉ được xem là đội bóng ngựa ô tại Đức, Freiburg giờ chỉ còn cách chức vô địch Europa League đúng một trận đấu, với Aston Villa là thử thách cuối cùng ở Istanbul vào ngày 21/5.

Rayo xuất sắc vào chung kết.

Không kém phần đặc biệt là hành trình của Rayo Vallecano. Đại diện nhỏ bé đến từ khu Vallecas ở Madrid đánh bại Strasbourg 1-0 ngay trên đất Pháp để giành quyền vào chung kết Conference League với tổng tỷ số 2-0.

Alemao tiếp tục trở thành người hùng của Rayo khi ghi bàn duy nhất ở cuối hiệp một. Đội bóng của HLV Inigo Perez chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khiến Strasbourg gần như bế tắc. Đại diện Ligue 1 còn bỏ lỡ quả phạt đền ở phút bù giờ khi Julio Enciso không thắng được thủ môn Augusto Batalla.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Rayo Vallecano góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu. Đội bóng từng chỉ quanh quẩn ở nhóm giữa hoặc cuối bảng La Liga giờ đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên, dù họ bị đánh giá thấp hơn Crystal Palace ở trận tranh cúp tại Leipzig vào ngày 28/5.