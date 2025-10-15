Kỳ tích ngoài sức tưởng tượng ở World Cup 2026

World Cup 2026 dần trở thành ngày hội của những hiện tượng ngoài sức tưởng tượng khi các nền bóng đá nhỏ bé nhất hành tinh chuẩn bị sánh vai cùng Anh, Đức hay Brazil.

World Cup 2026 chứng kiến nhiều đội bóng tí hon góp mặt.

Theo The Sun, ít nhất 3 đội tuyển sẽ lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào hè 2026, trong đó gồm một đảo quốc còn nhỏ hơn thành phố Blackburn (Anh). Đó đó là Curacao, với vỏn vẹn 155.000 dân.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan Dick Advocaat, Curacao đang ở rất gần tấm vé lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước Jamaica hôm 11/10. Sân nhà Willemstad của Curacao có sức chứa chỉ hơn 10.000 người nhưng bầu không khí rung chuyển cả hòn đảo.

Không chỉ có Curacao, Suriname - quê hương của những danh thủ Hà Lan như Ruud Gullit, Frank Rijkaard hay Virgil van Dijk, cũng tràn trề hy vọng tạo nên cột mốc lịch sử khi cạnh tranh sòng phẳng với Panama ở vòng loại khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

Tại châu Á, Jordan và Uzbekistan chính thức giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, khép lại giấc mơ kéo dài hàng thập kỷ. Còn ở châu Phi, Cape Verde - đảo quốc có biệt danh "Cá mập xanh", cũng ghi tên mình vào lịch sử

Khi FIFA quyết định mở rộng giải đấu lên 48 đội, Chủ tịch Gianni Infantino từng nói: "Thêm 16 đội là thêm 16 quốc gia được phép mơ". Giờ đây, giấc mơ ấy thành hiện thực dù không ít người lo ngại điều đó có thể ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn.

Tuy nhiên, với nhiều người yêu bóng đá, việc chứng kiến những đội bóng tý hon bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh chính là vẻ đẹp thật sự của World Cup. Đó là nơi bóng đá trao cơ hội cho cả những giấc mơ nhỏ nhất.