Kỳ tích ngoài sức tưởng tượng ở World Cup 2026

  • Thứ tư, 15/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

World Cup 2026 dần trở thành ngày hội của những hiện tượng ngoài sức tưởng tượng khi các nền bóng đá nhỏ bé nhất hành tinh chuẩn bị sánh vai cùng Anh, Đức hay Brazil.

World Cup 2026 chứng kiến nhiều đội bóng tí hon góp mặt.

Theo The Sun, ít nhất 3 đội tuyển sẽ lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào hè 2026, trong đó gồm một đảo quốc còn nhỏ hơn thành phố Blackburn (Anh). Đó đó là Curacao, với vỏn vẹn 155.000 dân.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan Dick Advocaat, Curacao đang ở rất gần tấm vé lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước Jamaica hôm 11/10. Sân nhà Willemstad của Curacao có sức chứa chỉ hơn 10.000 người nhưng bầu không khí rung chuyển cả hòn đảo.

Không chỉ có Curacao, Suriname - quê hương của những danh thủ Hà Lan như Ruud Gullit, Frank Rijkaard hay Virgil van Dijk, cũng tràn trề hy vọng tạo nên cột mốc lịch sử khi cạnh tranh sòng phẳng với Panama ở vòng loại khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

Tại châu Á, Jordan và Uzbekistan chính thức giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, khép lại giấc mơ kéo dài hàng thập kỷ. Còn ở châu Phi, Cape Verde - đảo quốc có biệt danh "Cá mập xanh", cũng ghi tên mình vào lịch sử

Khi FIFA quyết định mở rộng giải đấu lên 48 đội, Chủ tịch Gianni Infantino từng nói: "Thêm 16 đội là thêm 16 quốc gia được phép mơ". Giờ đây, giấc mơ ấy thành hiện thực dù không ít người lo ngại điều đó có thể ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn.

Tuy nhiên, với nhiều người yêu bóng đá, việc chứng kiến những đội bóng tý hon bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh chính là vẻ đẹp thật sự của World Cup. Đó là nơi bóng đá trao cơ hội cho cả những giấc mơ nhỏ nhất.

Elanga phẫn nộ

Không khí căng thẳng bao trùm đội tuyển Thụy Điển sau thất bại gây sốc 0-1 trước Kosovo tại vòng loại World Cup 2026 hôm 14/10.

10 giờ trước

Lịch sử gọi tên Harry Kane

Harry Kane tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử tuyển Anh khi lập cú đúp giúp "Tam sư" đè bẹp Latvia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10.

11 giờ trước

Cảnh sát xông vào phòng thay đồ bắt cầu thủ ở vòng loại World Cup

Chỉ ít phút trước giờ bóng lăn trận Costa Rica và Nicaragua ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF, cảnh sát ập vào phòng thay đồ đội khách để thực hiện lệnh bắt giữ cầu thủ.

24 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Malaysia khang cao FIFA vu cau thu nhap tich hinh anh

Malaysia kháng cáo FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

18 phút trước 17:28 15/10/2025

0

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

Dembele doi PSG tang luong hinh anh

Dembele đòi PSG tăng lương

1 giờ trước 16:41 15/10/2025

0

Theo L’Équipe, Ousmane Dembele yêu cầu ban lãnh đạo PSG xem xét lại hợp đồng để phù hợp với vị thế chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

