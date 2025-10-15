Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elanga phẫn nộ

  • Thứ tư, 15/10/2025 07:58 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Không khí căng thẳng bao trùm đội tuyển Thụy Điển sau thất bại gây sốc 0-1 trước Kosovo tại vòng loại World Cup 2026 hôm 14/10.

Elanga được cho là tức giận với phong độ báo động của Thụy Điển.

Ngay khi rời sân Ullevi ở Gothenburg, tiền đạo Anthony Elanga không giấu được sự tức giận. Ngôi sao của Newcastle United được nghe thấy hét lớn trong đường hầm rằng: "Cái hệ thống chết tiệt này phải thay đi". Lời bộc phát phản ánh rõ sự bế tắc của tập thể áo vàng-xanh.

Sau đó, Elanga vẫn xuất hiện trước ống kính với thái độ kiềm chế hơn. Anh thừa nhận: "Chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Cả đội tập luyện cho một hệ thống, nhưng vào sân mọi thứ lại khác. Chính chúng tôi, những người thi đấu, cần chịu trách nhiệm về kết quả này".

Elanga đang có phong độ cao tại Newcastle nhưng khi được tung vào sân từ ghế dự bị ở tuyển quốc gia. Dễ hiểu khi anh thất vọng: "Là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng. Thất vọng là điều dễ hiểu, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của HLV".

HLV Jon Dahl Tomasson phải rời ghế nóng ngay lập tức. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển Simon Astrom xác nhận: "Đội tuyển nam không đạt được kết quả như kỳ vọng. Chúng tôi buộc phải hành động để cứu vãn tình thế".

Thất bại gây sốc trước Kosovo đánh dấu chuỗi 3 trận thua liên tiếp và phơi bày cuộc khủng hoảng niềm tin đang bao trùm bóng đá Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu hiện đứng cuối bảng B, chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận, trong khi Thụy Sĩ dẫn đầu với 10 điểm.

Cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 coi như tan biến. Thụy Điển khả năng phải đá play-off để nuôi hy vọng dự World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Jon Dahl Tomasson sau chuỗi kết quả tệ hại khiến đội tuyển gần như hết hy vọng dự World Cup 2026.

Bóng đá Bắc Âu chưa bao giờ chìm sâu đến thế. Ba trận thua liên tiếp, không một bàn thắng - Thụy Điển giờ đây chẳng khác gì cái bóng nhạt nhòa của chính họ trong quá khứ.

Rạng sáng 14/10, Alexander Isak tiếp tục có màn trình diễn tệ trong thất bại 0-1 của Thụy Điển trước Kosovo ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Minh Nghi

Anthony Elanga phẫn nộ Anthony Elanga Thụy Điển Kosovo

