Thụy Điển sa thải HLV

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Jon Dahl Tomasson sau chuỗi kết quả tệ hại khiến đội tuyển gần như hết hy vọng dự World Cup 2026.

HLV Jon Dahl Tomasson mất việc.

Thụy Điển chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận ở bảng B vòng loại Wold Cup 2026 khu vực châu Âu, trong đó có hai thất bại liên tiếp trước Kosovo và một trận thua trước Thụy Sĩ. Thành tích bết bát này đẩy họ xuống cuối bảng, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn kỳ World Cup thứ hai liên tiếp.

Chủ tịch SvFF Simon Åström thừa nhận: “Đội tuyển không đạt được kết quả như kỳ vọng. Dù vẫn còn cơ hội dự play-off vào tháng 3, nhưng chúng tôi cần tạo điều kiện tốt nhất cho mục tiêu đó, và điều đó đòi hỏi một HLV mới”.

Tomasson, cựu tiền đạo người Đan Mạch từng gây ấn tượng khi dẫn dắt Blackburn Rovers, được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho đội tuyển Bắc Âu. Tuy nhiên, sau gần một năm tại vị, ông không thể giúp Thụy Điển định hình lối chơi và khôi phục bản lĩnh của một đội từng nhiều lần góp mặt ở World Cup.

Việc sa thải Tomasson được xem là bước đi tất yếu, khi Thụy Điển cần khẩn cấp tìm lại niềm tin và cơ hội cuối cùng cho giấc mơ đến Bắc Mỹ hè 2026.

