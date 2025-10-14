Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát xông vào phòng thay đồ bắt cầu thủ ở vòng loại World Cup

  • Thứ ba, 14/10/2025 18:13 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Chỉ ít phút trước giờ bóng lăn trận Costa Rica và Nicaragua ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF, cảnh sát ập vào phòng thay đồ đội khách để thực hiện lệnh bắt giữ cầu thủ.

Cầu thủ bên phía Nicaragua (áo trắng) bị cảnh sát bắt giữ.

9 cảnh sát Costa Rica tiến vào sân vận động Quốc gia với lệnh bắt giữ do một nguyên đơn trong vụ kiện về trợ cấp nuôi con yêu cầu thi hành. Danh tính cầu thủ bị bắt không được công bố. Cuối cùng, vụ việc được giải quyết khi hai bên đạt thỏa thuận thanh toán khoản tiền nợ ngay sau trận đấu.

Giám đốc Lực lượng Công cộng Costa Rica, ông Marlon Cubillo, xác nhận: "Phái đoàn Nicaragua được thông báo rằng khoản tiền liên quan được thanh toán và báo cáo được gửi tới tòa án phụ trách án trợ cấp".

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nicaragua (FENIFUT) phẫn nộ. Trong thông cáo chính thức, họ chỉ trích mạnh mẽ hành động của nhà chức trách Costa Rica, cho rằng việc cảnh sát xuất hiện ngay trước trận đấu "tạo ra bầu không khí căng thẳng, hoang mang và bất ổn cho toàn đội".

FENIFUT cũng khẳng định đội tuyển có mặt tại Costa Rica từ 3 ngày trước và mọi thông tin về danh tính, nơi ở của các cầu thủ đều được phía chủ nhà nắm rõ. "Chúng tôi yêu cầu FIFA và các cơ quan thể thao liên quan điều tra vụ việc, để đảm bảo những hành động tương tự không tái diễn trong các giải đấu chính thức", thông cáo có đoạn.

Dù bị xáo trộn nghiêm trọng về tâm lý, Nicaragua vẫn hoàn thành trận đấu. Tuy nhiên, Costa Rica giành chiến thắng 4-1 với cú đúp của Alonso Martinez, qua đó củng cố cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Sau 4 lượt trận, Costa Rica kém đội đầu bảng Honduras 2 điểm, trong khi Nicaragua đứng chót với vỏn vẹn 1 điểm.

