Kỳ tích khó tin ở vòng loại World Cup 2026

Tunisia khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 châu Phi bằng thành tích ấn tượng khi không để thủng lưới bàn nào sau chiến thắng 3-0 trước Namibia hôm 13/10.

Tunisia bất bại ở vòng loại World Cup 2026 châu Phi.

"Đại bàng Carthage" kết thúc vòng loại khu vực châu Phi với thành tích bất bại khi giành tới 9 chiến thắng trong 10 trận ở bảng H, ghi tổng cộng 22 bàn và không một lần vào lưới nhặt bóng.

Trong khi đó, Namibia kết thúc ở vị trí thứ hai bảng H, nhưng với 13 điểm kém Tunisia, họ không đủ điều kiện nằm trong top bốn đội nhì bảng xuất sắc để tranh vé play-off.

Hàng phòng ngự Tunisia thực sự là bức tường bất khả xâm phạm với 900 phút sạch lưới liên tiếp. Đây là thành tích chỉ còn Bờ Biển Ngà có thể san bằng nếu giữ sạch lưới ở trận cuối gặp Kenya vào rạng sáng 15/10.

Ở mặt trận tấn công, Tunisia cũng xuất sắc không kém. Đội bóng này ghi 22 bàn sau 10 trận, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Phong độ ổn định giúp họ thu về 28 điểm/30, chỉ trải qua một trận hòa không bàn thắng trước Namibia trong giai đoạn đầu vòng loại.

Tunisia có lần thứ 7 góp mặt tại World Cup, sau các lần dự giải năm 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 và 2022. Sự kết hợp giữa hàng phòng ngự chắc chắn và hàng tấn công sắc bén hứa hẹn giúp Tunisia làm rạng danh bóng đá châu Phi tại World Cup 2026.

