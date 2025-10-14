Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ba đội lần đầu dự World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/10/2025 05:25 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Cape Verde, Uzbekistan và Jordan sẽ là những tân binh của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026.

Cape Verde viết kỳ tích tại vòng loại World Cup 2026.

Rạng sáng 14/10, đội tuyển của quốc gia chỉ có gần 600.000 dân, Cape Verde đánh bại Eswatini 3-0, qua đó giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử. World Cup 2026 vì thế trở thành giải đấu hiếm hoi trong lịch sử, chứng kiến nhiều đội tân binh đến vậy.

Với việc FIFA World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, cơ hội mở ra cho những đội bóng ít tên tuổi hơn, và Cape Verde, Uzbekistan hay Jordan đã chơi xuất sắc để viết nên câu chuyện của riêng mình.

Cape Verde dẫn đầu bảng D vòng loại châu Phi, vượt mặt ứng viên Cameroon để lấy tấm vé lịch sử. Chưa từng góp mặt tại World Cup trước đây, thậm chí thành tích ở CAN Cup cũng rất khiêm tốn, quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi Tây Phi với dân số chỉ khoảng 600.000 người này đã tạo nên kỳ tích.

Trong khi đó, Uzbekistan cuối cùng cũng vượt qua ám ảnh ở vòng loại châu Á, dù nền bóng đá của họ luôn được đánh giá cao. Uzbekistan chưa từng góp mặt tại World Cup trước đây với tư cách một quốc gia độc lập (dù từng là một phần của Liên Xô với vài lần tham dự trước năm 1991).

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan mời HLV Fabio Cannavaro về dẫn đội tuyển. Họ kỳ vọng HLV này có thể mang luồng gió mới cho đội tuyển. Nếu làm tốt, Cannavaro sẽ được gia hạn hợp đồng và có cơ hội dẫn Uzbekistan ở World Cup 2030.

Cape Verde anh 1

Nhà vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro bất ngờ tái xuất trong vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Uzbekistan.

Với Jordan, đương kim á quân AFC Asian Cup 2023, họ đang cho thấy phong độ ấn tượng và lực lượng hùng hậu. Đây là lần đầu tiên Jordan góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh, đánh dấu bước ngoặt lớn cho một đội bóng đang vươn mình trở thành thế lực khu vực.

Sự góp mặt của Cape Verde, Uzbekistan và Jordan không chỉ là câu chuyện của những "người khổng lồ tí hon" mà còn minh chứng cho sự đa dạng và sức hấp dẫn của World Cup 2026, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ tại giải đấu.

