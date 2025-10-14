Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều kỳ diệu xuất hiện ở vòng loại World Cup

  Thứ ba, 14/10/2025 01:01 (GMT+7)
Rạng sáng 14/10, đội tuyển của quốc gia chỉ có gần 600.000 dân, Cape Verde đánh bại Eswatini 3-0, qua đó giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Cape Verde lần đầu giành vé dự World Cup.

Ở lượt trận cuối bảng D vòng loại khu vực châu Phi, Cape Verde nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần đánh bại đối thủ yếu nhất bảng, thầy trò huấn luyện viên Leitao Brito sẽ giữ được vị trí nhất bảng trước sự cạnh tranh từ Cameroon.

Trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Cape Verde dồn ép Eswatini và có 3 bàn thắng ở hiệp hai, đều từ những pha dứt điểm cận thành, lần lượt của Rocha Livramento, Willy Semedo, Stopira.

Tin buồn ngay lập tức được truyền đến sân Ahmadou Ahidjo, nơi Cameroon đang tiếp đón Angola. "Sư tử bất khuất" sa sút tinh thần và để đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó ngậm ngùi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2.

Bảng B hạ màn với vé dự thẳng World Cup 2026 dành cho Cape Verde. "Cá mập xanh" trở thành cái tên tiếp theo, sau Jordan và Ubzkistan, lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của Livramento cùng đồng đội. Họ bất bại trong 6 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng mang tính bước ngoặt với tỷ số 1-0 trước chính Cameroon.

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của Cape Verde chỉ là 27,2 triệu euro. Cầu thủ đắt nhất của đội tuyển Tây Phi cũng chỉ có giá 5 triệu euro, đó là Wagner Pina (Trabzonspor - Thổ Nhĩ Kỳ) và Kevin Lenini (Krasnodar - Nga).

World Cup 2026 anh 1

Thứ hạng các đội ở bảng D.

