22 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/10/2025 04:44 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tính đến rạng sáng 14/10, người hâm mộ xác định 19 đội tuyển cùng 3 nước đồng chủ nhà tham gia tranh tài ở World Cup.

Đồng chủ nhà: Mỹ, Canada và Mexico: Do không phải thi đấu vòng loại, 3 nước đồng chủ nhà đang ráo riết tìm kiếm đối thủ thi đấu giao hữu nhằm chuốt đội hình cho World Cup. Mỹ sẽ lần lượt đối đầu Australia, Paraguay và Uruguay trong thời gian tới.
Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan: Jordan là đại diện mới của châu Á lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới, trong khi Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc là những đội tuyển đã quen mặt. Trong thời gian gần đây, người hâm mộ còn được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Uzbekistan.
Châu Phi: Algeria, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Cape Verde: Vòng loại khu vực châu Phi chứng kiến điều kỳ diệu mang tên Cape Verde. Đội tuyển đứng hạng 70 thế giới, với tổng giá trị đội hình chỉ 27,2 triệu euro, xuất sắc đứng trên Cameroon để giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay: Dù có phong độ chưa thực sự thuyết phục, Brazil vẫn tự hào khi là quốc gia duy nhất tại Nam Mỹ góp mặt ở mọi kỳ World Cup trong lịch sử.
Châu Đại Dương: New Zealand: Chris Wood cùng đồng đội không có đối thủ ở vòng loại khu vực châu Đại Dương, qua đó mang về tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 2010 cho "xứ Kiwi".
Đêm nay và rạng sáng mai (15/10), chủ nhân 2 tấm vé dự thẳng World Cup 2026 cuối cùng của vòng loại châu Phi sẽ lộ diện. Cơ hội đang chia đều cho Benin, Nam Phi (bảng C) và Bờ Biển Ngà, Gabon (bảng F).

