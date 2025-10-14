22 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan: Jordan là đại diện mới của châu Á lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới, trong khi Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc là những đội tuyển đã quen mặt. Trong thời gian gần đây, người hâm mộ còn được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Uzbekistan.