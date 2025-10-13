Bóng đá Thụy Điển trước vực thẳm

Ba trận, một điểm, không bàn thắng. Thụy Điển - nền bóng đá từng khiến Italy cúi đầu năm 2017 - giờ đang ngụp lặn ở đáy bảng B vòng loại World Cup 2026.

Viktor Gyökeres chưa cho thấy giá trị ở tuyển Thuỵ Điển.

Và khi Alexander Isak cùng Viktor Gyökeres vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ, “Những chiến binh vàng” đứng trước nguy cơ biến giấc mơ World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico thành dang dở.

Rạng sáng 14/10 tại Stockholm, khi Thụy Điển tiếp đón Kosovo, đó không chỉ là một trận cầu sáu điểm - mà là trận sinh tử. Đội quân của HLV Jon Dahl Tomasson đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Thụy Sĩ tới tám điểm. Kosovo (4 điểm) và Slovenia (2 điểm) cũng bỏ xa. Nếu không thắng, Thụy Điển sẽ tự tay đóng sập cánh cửa đến World Cup - kỳ thứ tư trong sáu lần gần nhất.

Khi hai tiền đạo trăm triệu mất lửa

Thế kỷ 21 quá cay nghiệt với bóng đá Thụy Điển. Kể từ sau thời Henrik Larsson và Zlatan Ibrahimovic, nền bóng đá Bắc Âu này chỉ một lần góp mặt tại World Cup (2018), và giờ họ lại đứng trước vực thẳm.

Alexander Isak, được định giá 145 triệu euro trong màu áo Liverpool, và Viktor Gyökeres, 75 triệu euro của Arsenal, là biểu tượng cho thế hệ vàng mới của Thụy Điển. Cả hai đều là trụ cột tại Premier League, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hàng đầu. Nhưng trong màu áo đội tuyển, họ đang giống như những con sư tử bị giam lồng.

Sau ba trận, Thụy Điển vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng. Con số 0 ấy không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là biểu tượng của sự bế tắc. Isak hiếm khi nhận được bóng trong vòng cấm, Gyökeres bị cô lập giữa rừng hậu vệ đối phương, còn tuyến giữa thì thiếu người có thể mở khóa hàng thủ - vai trò mà trước kia Emil Forsberg từng đảm nhiệm.

Cả hệ thống của Tomasson - từ pressing đến triển khai bóng - dường như được xây để phục vụ các cầu thủ tấn công tốc độ, nhưng lại thiếu mảnh ghép điều tiết, khiến hàng công mạnh mẽ ấy trở nên vô hồn.

Tuyển Thuỵ Điển cần Isak toả sáng sắp tới.

Không thể phủ nhận, Thụy Điển đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng hiếm có: Svensson (Dortmund), Elanga (Newcastle), Bardghji (Barcelona), Bergvall (Tottenham). Tuy nhiên, họ vẫn còn quá trẻ để gánh trên vai áp lực World Cup. Khi Isak và Gyökeres không tỏa sáng, những cầu thủ trẻ này cũng mất đi điểm tựa tinh thần để bùng nổ.

Sự thật phũ phàng: đội hình có tiềm năng, nhưng thiếu linh hồn. Zlatan từng là người truyền cảm hứng, khiến mọi đồng đội tin rằng điều không thể vẫn có thể. Giờ đây, Thụy Điển chơi như một tập thể đã đánh mất niềm tin vào chính mình.

Hai thất bại liên tiếp - 0-2 trước Kosovo và 0-2 trước Thụy Sĩ - là những vết cắt sâu vào lòng kiêu hãnh Bắc Âu. Đối thủ thì kỷ luật, còn Thụy Điển mờ nhạt ở cả hai đầu sân. Không bàn thắng, không đột biến, không phản kháng.

Tomasson vẫn trung thành với triết lý “kiểm soát và pressing chủ động”, nhưng khi các mắt xích mất kết nối, đội hình trở nên mong manh như tấm lưới rách. Chỉ cần một pha mất bóng, đối phương có thể xuyên thẳng trung lộ.

Đêm định mệnh ở Stockholm

Kosovo không phải đối thủ dễ chịu. Họ thắng Thụy Điển ở lượt đi và sở hữu những cầu thủ như Muriqi, Rashica, Bytyqi - giàu thể lực và tốc độ. Nếu không thắng, Thụy Điển gần như chắc chắn bị loại, nhất là khi Thụy Sĩ đang toàn thắng với hiệu số +9.

Tới lúc Isak lên tiếng.

Đêm nay, Tomasson buộc phải thay đổi: hoặc tung Isak và Gyökeres đá cặp từ đầu để tạo áp lực, hoặc chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2 để tăng quân số tấn công trung lộ. Một chiến thắng không chỉ cứu chiến dịch World Cup, mà còn cứu chính chiếc ghế của ông.

Thụy Điển có đủ bản lĩnh để tự cứu mình? Liệu Isak và Gyökeres có thể hóa thân thành Zlatan mới, vực dậy niềm tin của cả dân tộc?

Tuyển Thụy Điển cần một chữ “có” cho mọi câu hỏi ấy. Nếu không, họ sẽ chỉ là hai tiền đạo trăm triệu euro… nhìn World Cup qua màn hình. Và lịch sử Thụy Điển sẽ lại dài thêm một chương đầy tiếc nuối.