Cơn say World Cup trên đảo nhỏ Cape Verde

Một bầu không khí lễ hội thực sự bùng nổ trên các con phố của thủ đô Praia vào rạng sáng 14/10, khi quốc đảo nhỏ bé Cape Verde chính thức giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Cape Verde có lần đầu tiên dự World Cup 2026.

Tiếng còi xe, pháo sáng và những điệu nhảy tràn ngập khắp nơi. Hàng nghìn người hâm mộ tuôn ra từ sân vận động quốc gia Cape Verde sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini - kết quả đưa “Cá mập Xanh” góp mặt tại VCK World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Giữa những giai điệu reggae và nhạc truyền thống funana, người dân nhảy múa không ngừng nghỉ. “Đó là khoảnh khắc không thể tin nổi”, cổ động viên 37 tuổi, Jorge Junior Livramento nói gần sân vận động. “Tôi không biết nói gì hơn. Tôi đã ở đó, hò hét cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng tôi”.

Cape Verde - quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển Senegal - trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng đại diện châu Phi dự World Cup, chỉ với khoảng 550.000 dân. Trên phạm vi toàn cầu, họ là nước ít dân thứ hai từng góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, chỉ sau Iceland (khoảng 350.000 dân, World Cup 2018).

“Tôi hét quá nhiều nên giờ mất giọng rồi, nhưng tôi hạnh phúc lắm”, Jose Vieira, một người dân Praia chia sẻ sau khi chứng kiến trận thắng lịch sử.

Theo kế hoạch, lễ ăn mừng sẽ kéo dài suốt đêm với buổi hòa nhạc tại sân vận động thành phố Praia, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như Djodje và Soraia Ramos.

HLV Pedro “Bubista” Brito xúc động nói: “Trao niềm hạnh phúc này cho người dân là điều tuyệt vời nhất. Đây là cú sốc hạnh phúc cho tất cả chúng tôi”.

Người hâm mộ đổ xuống sân ăn mừng Cape Verde giành quyền dự World Cup 2026.

Cape Verde kết thúc vòng loại với 23 điểm, hơn đội nhì bảng Cameroon 4 điểm - đội từng giữ kỷ lục châu Phi với 8 lần dự World Cup. Ở lượt đấu cuối, Cameroon hòa Angola 0-0 tại Yaounde.

Quần đảo gồm 10 đảo giữa Đại Tây Dương này giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, và lần đầu dự vòng loại World Cup vào năm 2002. “Đây là cột mốc đặc biệt, trùng với kỷ niệm 50 năm độc lập của đất nước”, Bubista nói. “Chiến thắng này thuộc về tất cả người dân Cape Verde - đặc biệt là những người từng chiến đấu cho tự do của chúng ta”.

Cape Verde từng gây tiếng vang khi vào tứ kết CAN Cup ngay lần đầu dự giải năm 2013, và lặp lại thành tích đó năm 2023. Hiện đội xếp hạng 70 thế giới.

“Đã đến lúc ăn mừng”, thủ môn kỳ cựu Vozinha (39 tuổi) nói. “Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn nhỏ”.

Đến nay, sáu đội tuyển châu Phi giành vé chính thức dự World Cup 2026 gồm: Algeria, Ai Cập, Morocco, Tunisia, Ghana và Cape Verde.

Nhà báo 60 tuổi Jose Jorge Borges xúc động kết lại: “Cảm xúc thật khó diễn tả. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của người dân Cape Verde”.