Kỷ lục tiệm cận hoàn hảo của hàng thủ Tây Ban Nha

Chức vô địch World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển sở hữu hàng thủ hay nhất từng được ghi nhận ở một kỳ World Cup.

Pau Cubarsi khẳng định tầm quan trọng trong hàng thủ Tây Ban Nha ở tuổi 19. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, chiến thắng 1-0 trước Argentina sau hiệp phụ ở chung kết World Cup 2026 không chỉ mang về ngôi sao thứ hai cho Tây Ban Nha, mà còn giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Khép lại hành trình với 8 trận, Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Đây là thành tích phòng ngự tốt nhất của một nhà vô địch World Cup, vượt qua chính kỷ lục hai bàn thua mà "La Roja" thiết lập trên đường lên ngôi năm 2010.

Trước giải đấu năm nay, Tây Ban Nha 2010 cùng tuyển Pháp vô địch năm 1998 và Italy năm 2006 đồng giữ kỷ lục những nhà vô địch để lọt lưới ít nhất với hai bàn. Thành tích mới của "La Roja" đã phá vỡ cột mốc tồn tại suốt 28 năm từ World Cup 1998.

Không chỉ sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất lịch sử, Tây Ban Nha còn đăng quang mà không một lần rơi vào thế bị dẫn bàn. Trong suốt 8 trận, Pau Cubarsi và đồng đội luôn giữ được thế chủ động hoặc ít nhất duy trì tỷ số hòa trước khi kết liễu đối thủ. Theo thống kê, trước Tây Ban Nha, chỉ Italy ở các kỳ World Cup 1938, 1982 và tuyển Đức năm 1990 vô địch mà chưa từng bị đối phương dẫn trước.

Kỳ tích phòng ngự của Tây Ban Nha càng trở nên ấn tượng nếu đặt cạnh lịch sử của những nhà vô địch khác. Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 chức vô địch World Cup, từng có tới 7 lần lội ngược dòng trên hành trình đăng quang, bao gồm hai trận chung kết năm 1958 và 1962.

Với hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch xứng đáng và khẳng định vị thế bằng chiến dịch phòng ngự hay nhất lịch sử World Cup.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.