Kỷ lục buồn của Arsenal, Atletico

Arsenal và Atletico Madrid nắm giữ kỷ lục buồn trong lịch sử cúp C1/Champions League khi thi đấu nhiều trận nhưng chưa từng bước lên đỉnh châu Âu.

Arsenal và Atletico Madrid chưa từng vô địch C1/Champions League .

Theo Opta, đại diện nước Anh trải qua 223 trận tại sân chơi danh giá nhất lục địa già, trong khi đội bóng thủ đô Madrid cũng có tới 190 lần ra sân. Dù vậy, cả 2 chưa thể chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Điều này đi ngược lại với vị thế và tham vọng của những CLB hàng đầu châu Âu.

Với Arsenal, đội bóng thành London từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định tại đấu trường châu lục. Họ thường xuyên góp mặt ở Champions League, xây dựng lối chơi giàu bản sắc và sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, đỉnh cao luôn là điều xa vời, với ký ức đáng tiếc nhất là thất bại ở chung kết năm 2006.

Trong khi đó, Atletico mang hình ảnh chiến binh lì lợm, nhiều lần tiến sâu tại giải đấu, thậm chí góp mặt ở 3 trận chung kết. Dưới thời Diego Simeone, đại diện La Liga trở thành đối thủ khó chịu bậc nhất châu Âu, nhưng số phận vẫn ngoảnh mặt khi họ liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang.

Mỗi trận đấu của 2 đội giờ mang ý nghĩa vừa là cơ hội để phá bỏ lời nguyền, vừa có nguy cơ khiến con số kỷ lục không mong muốn tiếp tục kéo dài. Áp lực lịch sử vì thế càng đè nặng lên Arsenal lẫn Atletico Madrid mỗi khi bước ra sân ở Champions League.

Mùa này, Arsenal hoặc Atletico sẽ tiếp tục kéo dài kỷ lục buồn. Sau kết quả hòa 1-1 tại Metropolitano, hai đội sẽ quyết chiến vào ngày 6/5 để giành vé vào chung kết.