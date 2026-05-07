Kvaratskhelia lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục khiến châu Âu nhắc đến tên mình bởi màn trình diễn nổi bật tại Champions League 2025/26.

Trong trận lượt về với Bayern Munich thuộc bán kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng 7/5, ngôi sao người Georgia có đường kiến tạo như đặt để Ousmane Dembele mở tỷ số cho PSG. Pha bóng này ngoài ý nghĩa chuyên môn, còn giúp Kvaratskhelia đi vào lịch sử Champions League.

Theo thống kê từ Opta, cựu cầu thủ Napoli trở thành người đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng ở 7 trận knock-out Champions League, liên tiếp trước các đối thủ như Liverpool hay Bayern Munich. Chuỗi trận này bao gồm cả bàn thắng lẫn kiến tạo, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Kvaratskhelia ở sân chơi khắc nghiệt nhất châu Âu.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ phần lớn những đóng góp của cầu thủ sinh năm 2001 đều xuất hiện trong các trận cầu lớn, nơi áp lực luôn bị đẩy lên cực điểm. Trước Bayern Munich, anh ''bỏ túi'' cho mình một cú đúp tại lượt đi và tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến bằng những pha xử lý tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén trong pha kiến tạo ở lượt về.

Mùa này, Kvaratskhelia là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Luis Enrique. Sự cơ động, kỹ thuật xuất sắc của tuyển thủ Georgia biến anh thành vũ khí sắc bén nơi hành lang cánh trái, tạo nên mũi tiến công lợi hại khiến mọi hàng thủ phải khốn đốn.

Trong bối cảnh PSG đang tiến sâu tại Champions League 2025/26, phong độ bùng nổ của Kvaratskhelia càng khiến đội bóng nước Pháp cụ thể hóa tham vọng bảo vệ ngôi vương tại Champions League.

