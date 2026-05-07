Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kvaratskhelia lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

  • Thứ năm, 7/5/2026 07:14 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục khiến châu Âu nhắc đến tên mình bởi màn trình diễn nổi bật tại Champions League 2025/26.

Kvaratskhelia tiếp tục tạo nên những kỷ lục.

Trong trận lượt về với Bayern Munich thuộc bán kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng 7/5, ngôi sao người Georgia có đường kiến tạo như đặt để Ousmane Dembele mở tỷ số cho PSG. Pha bóng này ngoài ý nghĩa chuyên môn, còn giúp Kvaratskhelia đi vào lịch sử Champions League.

Theo thống kê từ Opta, cựu cầu thủ Napoli trở thành người đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng ở 7 trận knock-out Champions League, liên tiếp trước các đối thủ như Liverpool hay Bayern Munich. Chuỗi trận này bao gồm cả bàn thắng lẫn kiến tạo, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Kvaratskhelia ở sân chơi khắc nghiệt nhất châu Âu.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ phần lớn những đóng góp của cầu thủ sinh năm 2001 đều xuất hiện trong các trận cầu lớn, nơi áp lực luôn bị đẩy lên cực điểm. Trước Bayern Munich, anh ''bỏ túi'' cho mình một cú đúp tại lượt đi và tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến bằng những pha xử lý tốc độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén trong pha kiến tạo ở lượt về.

Mùa này, Kvaratskhelia là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống của HLV Luis Enrique. Sự cơ động, kỹ thuật xuất sắc của tuyển thủ Georgia biến anh thành vũ khí sắc bén nơi hành lang cánh trái, tạo nên mũi tiến công lợi hại khiến mọi hàng thủ phải khốn đốn.

Trong bối cảnh PSG đang tiến sâu tại Champions League 2025/26, phong độ bùng nổ của Kvaratskhelia càng khiến đội bóng nước Pháp cụ thể hóa tham vọng bảo vệ ngôi vương tại Champions League.

Olise và Kvaratskhelia - những người định đoạt đại chiến châu Âu Cuộc đại chiến giữa hai đội tại sân Parc des Princes thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 được chú ý bởi 2 cái tên của 2 đội - Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia.

PSG khuyên Kvaratskhelia 'rút gọn' tên

Đội ngũ truyền thông PSG đề xuất Khvicha Kvaratskhelia cân nhắc rút gọn tên nhằm tăng khả năng nhận diện và giá trị thương mại sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

16:37 30/4/2026

Kvaratskhelia khiến Liverpool tiếc đứt ruột

Từ mục tiêu 100 triệu euro đến cơn ác mộng ngay trước mắt, Liverpool giờ thấm thía cái giá của sự do dự khi để vuột mất Khvicha Kvaratskhelia.

13:34 9/4/2026

Kvaratskhelia có câu trả lời cho Arsenal

Tương lai của Khvicha Kvaratskhelia gây chú ý khi Arsenal được cho là sớm tiếp cận ngôi sao thuộc biên chế PSG.

16:50 26/3/2026

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

Kvaratskhelia Champions League PSG Bayern Munich

    Đọc tiếp

    Noi bo Real Madrid lai mot lan nua day song hinh anh

    Nội bộ Real Madrid lại một lần nữa dậy sóng

    44 phút trước 07:29 7/5/2026

    0

    2025/26 có thể là mùa giải bất ổn nhất của Real Madrid khi mới đây, thông tin về việc mất đoàn kết nội bộ của đội thêm một lần nữa làm dư luận phải chú ý.

    Arsenal se danh bai PSG bang cach nao? hinh anh

    Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

    47 phút trước 07:26 7/5/2026

    0

    Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

    Luis Enrique: 'Khong doi nao hay hon PSG' hinh anh

    Luis Enrique: 'Không đội nào hay hơn PSG'

    48 phút trước 07:24 7/5/2026

    0

    HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định PSG đã trưởng thành hơn sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý