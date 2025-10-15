Korean Air tính mở thêm đường bay ở Việt Nam

Việt Nam là thị trường lớn nhất của Korean Air tại khu vực Đông Nam Á cả về số điểm đến, lưu lượng hành khách và sản lượng hàng hóa.

Korean Air coi Việt Nam là thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: K.A

Tại họp báo ngày 14/10, bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là thị trường có nhiều điểm đến nhất của hãng trong khu vực Đông Nam Á.

6 tháng đầu năm, hãng vận chuyển gần 375.000 hành khách giữa hai nước, tăng 4% so với cùng kỳ.

Hiện hãng hàng không này có 5 điểm đến ở Việt Nam kết nối với Hàn Quốc, gồm TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Đại diện hãng cho biết đang tính mở rộng mạng bay ở Việt Nam với điểm đến mới là Quy Nhơn, Huế hoặc Đà Lạt - nơi hiện có các chuyến charter của hãng.

"Việc mở đường bay thường lệ sẽ được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực hạ tầng", Giám đốc quốc gia Korean Air nói.

Hiện, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 3,2 triệu lượt khách trong tổng số 15,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025.

Bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại Việt Nam. Ảnh: K.A.

Hàn Quốc cũng là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Do đó, với Korean Air, Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là trung tâm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại Đông Nam Á.

Theo đại diện Korean Air, hãng đang theo dõi sát tiến độ dự án sân bay Long Thành và cùng cơ quan quản lý chuẩn bị cho việc khai thác. "Đây là dự án trọng điểm của Chính phủ, được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics và hàng không hàng đầu khu vực", vị lãnh đạo nói thêm.

Sau chuyến đi khảo sát sân bay Long Thành tuần trước, ông Sim Munman, Quản lý sân bay của Korean Air cho biết đường dẫn đến sân bay, nhà ga hàng hóa và nhiều hạng mục khác vẫn đang trong quá trình xây dựng.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên cá nhân tôi đang chờ đợi sân bay đi vào hoạt động theo kế hoạch", ông Sim nói thêm.

Vị lãnh đạo nhận định sân bay Long Thành có nhiều điểm tương đồng với sân bay Incheon của Hàn Quốc và sẽ có những đóng góp đáng kể vào sự sôi động của thị trường hàng không tại Việt Nam trong tương lai.

Ở mảng vận tải hàng hóa, Korean Air hiện vận hành điểm khai thác hàng hóa lớn nhất trong mạng lưới Đông Nam Á tại Hà Nội, với tần suất 11 chuyến/tuần, vận chuyển khoảng 50.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm 2024.

Tại TP.HCM, hãng khai thác 3 chuyến hàng hóa mỗi tuần, kết hợp với năng lực vận chuyển hàng ngày qua khoang hành lý của các chuyến bay chở khách, xử lý khoảng 16.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô, điện thoại di động, hàng thời trang, thương mại điện tử, nông sản và thủy sản tươi sống, được vận chuyển đến Osaka, Los Angeles, Chicago, Tokyo, Thiên Tân, Thượng Hải và San Francisco.

Hãng cũng đang mở rộng vận chuyển cho các lĩnh vực mới nổi như thương mại điện tử và linh kiện phục vụ ngành năng lượng tái tạo, trong đó có pin năng lượng mặt trời.

Hãng hàng không Hàn Quốc gần đây cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Vietnam Airlines trong việc tăng cường hợp tác lĩnh vực vận tải hàng hóa.

Theo đó, cả hai sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các chuyến bay sang thị trường châu Âu, mở rộng hợp tác trong khâu xử lý mặt đất tại Hàn Quốc cũng như củng cố và mở rộng thị trường của cả hai giữa Việt Nam - Hàn Quốc.