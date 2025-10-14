Kim Soo Hyun phản bác

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận tin nhắn thân mật với Kim Sae Ron, cho biết thời điểm đó anh bận quay phim từ sáng sớm đến khuya nên không thể liên lạc riêng.

Trước đó, gia đình Kim Sae Ron đã công bố những tin nhắn thân mật, trong đó người gửi được cho là Kim Soo Hyun. Một số nội dung bao gồm: “Em hôn anh chắc anh cũng không biết đâu”, “khi nào anh mới được ôm em và ngủ cùng?”, “nếu được ôm em chắc anh sẽ ngủ ngon lắm”.

Ngày 13/10, Star News đưa tin luật sư Ko Sang Rok, người đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun đã phản bác nội dung mà gia đình Kim Sae Ron công bố, cho rằng đây không thể là tin nhắn do Kim Soo Hyun gửi.

Ông nói: “Thời điểm tháng 6/2016, Kim Soo Hyun đang trong giai đoạn quay cuối bộ phim Real. Ngày 22/6, anh có lịch quay từ 8h sáng đến 20h tại phim trường Yeongjongdo, phải rời nhà từ 5h sáng và thường chỉ về nhà sau 22h. Với lịch trình như vậy, việc hẹn gặp hay trò chuyện riêng là điều bất khả thi”.

Phía luật sư cũng cho rằng nội dung tin nhắn không có chi tiết nào xác định người gửi là Kim Soo Hyun. Dựa vào cấu trúc hội thoại và lịch trình thực tế, khả năng tin nhắn được gửi bởi nam diễn viên là điều không thể. “Trọng tâm của vấn đề nằm ở việc xác minh liệu những người phát tán thông tin có biết đây là nội dung sai sự thật nhưng vẫn cố tình lan truyền hay không”, luật sư nhấn mạnh.

Lùm xùm của Kim Soo Hyun đã kéo dài nhiều tháng qua. Ảnh: Joongang.

Hiện phía Kim Soo Hyun cho biết sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ danh dự của nam diễn viên.

Scandal xoay quanh Kim Soo Hyun nổ ra từ 10/3. Gia đình Kim Sae Ron từng công bố Kim Soo Hyun và diễn viên quá cố đã có mối quan hệ tình cảm từ năm 2015 đến tháng 7/2021, khi cô vẫn còn học trung học. Tuy nhiên, phía Kim Soo Hyun khẳng định hai người chỉ có quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ mùa hè 2019 đến mùa thu 2020, khi Kim Sae Ron đã là người trưởng thành.

Kim Soo Hyun khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và GaroSero đòi 12 tỷ won (khoảng 8,8 triệu USD ) vì tội phỉ báng, đồng thời tố cáo họ sử dụng tin nhắn KakaoTalk giả mạo và âm thanh AI deepfake. Ngày 9/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh tịch thu tạm thời hai căn hộ của CEO Hoverlab GaroSero, trị giá 4 tỷ won.

Kim Soo Hyun đối mặt với áp lực tài chính và pháp lý lớn, với tổng số tiền kiện tụng từ các thương hiệu ước tính vượt 10 tỷ won (khoảng 7,3 triệu USD ). Dự án phim Knock-Off trên Disney+ cũng bị đình chỉ, gây nguy cơ phạt hợp đồng thêm hàng tỷ won.