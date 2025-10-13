Nhan sắc nữ diễn viên trong phim 18+ đang dẫn đầu phòng vé Việt

Theo số liệu của Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần (10-12/10), tổng doanh thu phòng vé Việt đạt 55 tỷ đồng . Bộ phim Thái Lan Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng 3 chiếm 59% thị phần doanh thu với 32,6 tỷ đồng . Bộ phim đang đứng đầu doanh thu phòng vé Việt với hơn 51 tỷ đồng . Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng có nhiều ngôi sao nổi tiếng Thái Lan như Nadech Kugimiya, Denise Jelilcha Kapaun, Natcha Nina Jessica Padovan, Kajbhandit Jaidee, Peerakrit Pacharabunyakiat, Ong-art Jeamjaroenpornkul… Trong phim, Denise Jelilcha Kapaun đảm nhận vai Yad. Nhờ vai này ở phần trước đó, nữ diễn viên trẻ thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc trong khuôn khổ Ganesha lần thứ 12.

Denise Jelilcha Kapaun sinh năm 2007, cao 1,68 m, đã tham gia nhiều phim nhưng Tee Yod: Quỷ ăn tạng là dự án giúp cô nổi tiếng nhất. Theo Tnnthailand, ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng 3 đã thu về 60 triệu baht trên toàn quốc. Chỉ trong vòng hai ngày, doanh thu phòng vé của phim đã vượt qua 100 triệu baht và đến ngày thứ 5 vượt quá 200 triệu baht. Jean, một nhà phân tích và phê bình phim Thái Lan nhận xét hầu hết phản hồi trên mạng xã hội cho rằng phần 3 chưa hấp dẫn bằng hai phần trước. Jean đánh giá bộ phim 6/10 điểm và nhận xét "nó không phải một bộ phim tuyệt vời, nhưng cũng không đến mức không thể xem nổi".

Ở tuổi 18, Denise Jelilcha Kapaun có vẻ đẹp trưởng thành, vóc dáng cân đối. Từ nhỏ, Denise Jelilcha Kapaun đã tham gia các buổi casting quảng cáo và trình diễn thời trang. Vai diễn đầu tiên của cô là trong video ca nhạc Kon Dio Tee Chai của The Moon vào năm 2019. Sau đó, cô tham gia một bộ phim của CH7 với vai thời nhỏ. Tháng 12/2021, Denise Jelilcha Kapaun ký hợp đồng với CH3 - một trong những kênh truyền hình hàng đầu Thái Lan.

Sau đó, cô tham gia nhiều phim truyền hình khác nhau như Tai Ngao Tawan, Klal Game Rak, Duang Jai Tewaprom… 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của nữ diễn viên khi cô diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Tee Yod: Quỷ ăn tạng. Theo Daily News, Tee Yod: Quỷ ăn tạng được phát hành vào 26/10/2023, thu về 39 triệu baht, sau đó trở thành bộ phim Thái Lan có doanh thu cao nhất trong năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thairath, Denise Jelilcha Kapaun cho biết từ nhỏ cô đã có ước mơ gia nhập ngành giải trí. "Có lẽ cũng như bao cô gái khác. Khi xem phim điện ảnh hay truyền hình, tôi đều cảm thấy: 'Ồ, cô ấy thật xinh đẹp, thật tài năng’. Vì vậy, tôi muốn được như diễn viên nữ trong phim. Ban đầu, tôi cũng không biết mình có phù hợp với diễn xuất hay không. Do đó, tôi đã dành thời gian dài để tự tìm hiểu bản thân, thông qua việc học nhảy, học hát, đóng quảng cáo và tham gia các cuộc thi. Tôi đã thử nhiều thứ cho đến khi thử sức với diễn xuất. Rồi tôi nhận ra đây chính là điều mình muốn làm", nữ diễn viên tâm sự.

Khi được hỏi cuộc sống trong ngành giải trí như thế nào, diễn viên 18 tuổi chia sẻ: "Đó là một chuyến đi đầy thăng trầm. Tôi cảm thấy mình đã làm được rất nhiều điều, gặp gỡ nhiều người và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua. Đã nhiều năm trôi qua và bạn có thể nghĩ tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, phải không? Nhưng vì bắt đầu đi làm rất sớm nên tôi đã gặp gỡ nhiều người. Vì vậy tôi cảm thấy mình học hỏi và trưởng thành cũng rất nhanh".

Nữ diễn viên tiếp tục: “Nhiều người thường hỏi tôi: 'Bạn không hối tiếc tuổi thanh xuân của mình sao?' Bởi tôi bỏ học phổ thông để đi làm. Tôi có rất ít bạn bè, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không hối tiếc về cuộc đời. Tôi vẫn đang sống cuộc sống của mình, chỉ là tôi sống khác biệt so với mọi người. Đó là một cuộc sống mà tôi không phải vật lộn. Tôi thấy ổn. Tôi thích làm việc. Đó là điều tôi tự lựa chọn".

Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Thái Lan đang được chú ý thông qua bộ phim Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng 3. Nói thêm về phần 3 của Quỷ ăn tạng, diễn viên trẻ cho biết: "Mỗi phần đều khác nhau, đầu tiên là về độ tuổi, tiếp đó là diễn xuất và cảnh quay. Và phần 3 thậm chí mới mẻ hơn vì có những điều chúng ta chưa từng gặp ngoài đời. Tôi muốn các bạn đi xem vì nó rất mới mẻ và ám ảnh với bầu không khí rất đáng sợ. Chúng tôi cũng cảm thấy bối cảnh quay phim rất đáng sợ, nên tôi nghĩ mọi người sẽ thích phim".

