Ca sĩ Nhật Bản mặc sexy

  • Thứ hai, 13/10/2025 19:08 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Mặc trang phục giống MV được phát hành cách đây 10 năm, MOMO (TWICE) thu hút sự chú ý với vóc dáng cân đối, gợi cảm.

Trong MV Me+You mới đây, để kỷ niệm 10 năm ra mắt, 9 thành viên TWICE đã mặc trang phục giống với sản phẩm đầu tiên của nhóm là Like OOH-AHH. Hình ảnh của thành viên MOMO lập tức gây sốt khi nữ ca sĩ mặc crop top kết hợp áo lưới và mốt quần không kéo khóa.

Loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút nhiều lời khen ngợi. Khán giả nhận xét sau 10 năm, MOMO không thay đổi quá nhiều so với thời mới ra mắt. Đặc biệt khi mặc lại trang phục giống MV Like OOH-AHH, MOMO trông vẫn trẻ trung, năng động.

TWICE anh 1TWICE anh 2

Hình ảnh hiện tại và 10 năm trước của MOMO. Ảnh: Fansite.

MOMO sinh năm 1996, đến từ Nhật Bản. Cô ra mắt trong nhóm nhạc TWICE vào năm 2015. Nữ ca sĩ cao 1,63 m và sở hữu vóc dáng đồng hồ cát khỏe khoắn, gợi cảm.

MOMO từng tiết lộ thời còn làm thực tập sinh, cô phải ăn kiêng rất khắc nghiệt, thậm chí có phần cực đoan. Nữ ca sĩ từng giảm 7 kg trong 10 ngày bằng cách đến phòng tập thể dục thường xuyên và chỉ ăn đá viên. Những năm gần đây, MOMO điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập để có thân hình cân đối, quyến rũ hơn. Nữ ca sĩ rất yêu thích tư thế plank và tập cơ liên sườn.

MOMO và các thành viên của TWICE sẽ trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2025. Sự kiện diễn ra ngày 15/10 tại thành phố New York. TWICE đã củng cố vị thế trong ngành công nghiệp âm nhạc qua nhiều năm, lập nên nhiều kỷ lục khác nhau. Gần đây, TWICE phát hành album đặc biệt Ten: The Story Goes On để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Nhóm cũng khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới THIS IS FOR.

Minh Hạo

