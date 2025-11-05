Kim Soo Hyun là 'ngôi sao tệ nhất năm 2025'

Kim Soo Hyun được bình chọn là “ngôi sao tệ nhất năm 2025”. Khảo sát được thực hiện với 110 người có sức ảnh hưởng ở ngành giải trí Hàn Quốc.

Mới đây, JoyNews24 vừa công bố kết quả khảo sát thường niên với sự tham gia của 110 người làm việc trong ngành giải trí Hàn Quốc. Kết quả cho thấy diễn viên Kim Soo Hyun được bình chọn là Ngôi sao tệ nhất năm 2025. Những người tham gia khảo sát gồm nhân viên các công ty quản lý, nhà sản xuất nội dung, phóng viên văn hóa - giải trí và đại diện các đài truyền hình.

“Kim Soo Hyun - ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc và từng được ca ngợi là ‘ông hoàng phim tình cảm’ - đang trải qua những ngày tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt. Bê bối đời tư khiến hình ảnh của anh sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, các hoạt động nghệ thuật bị ngưng trệ. Dù đang tìm cách lấy lại danh dự qua con đường pháp lý, hành trình khôi phục niềm tin của công chúng vẫn còn rất xa”, JoyNews24 mô tả về Kim Soo Hyun.

Chia sẻ vị trí đầu bảng với Kim Soo Hyun là Lee Jin Ho. Nam diễn viên hài gây thất vọng khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu hồi tháng 9, chỉ một năm sau khi thừa nhận cờ bạc trực tuyến trái phép. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi bạn gái của anh - người tố cáo hành vi lái xe say - được cho là tự tử vì áp lực tinh thần. Sau loạt bê bối, Lee Jin Ho đã rút khỏi toàn bộ chương trình truyền hình và gần như bị loại khỏi giới giải trí.

Kim Soo Hyun và Lee Jin Ho được bầu chọn là Ngôi sao tệ nhất năm 2025. Ảnh: JoyNews24.

Ngoài hai cái tên đứng đầu, danh sách Ngôi sao tệ nhất năm 2025 còn có Bang Si Hyuk - chủ tịch HYBE, đang bị điều tra về hành vi trục lợi 1.900 tỷ won; Taeil, cựu thành viên nhóm NCT, bị xét xử vì hiếp dâm tập thể; cùng các nhân vật khác như Jung Woo Sung, Baek Jong Won, Min Hee Jin, Seungri và Yoon Ji On với nhiều bê bối đạo đức hoặc pháp lý.

Scandal xoay quanh Kim Soo Hyun nổ ra từ 10/3. Gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron từng công bố Kim Soo Hyun và cô đã có mối quan hệ tình cảm từ năm 2015 đến tháng 7/2021, khi cô vẫn còn học trung học. Tuy nhiên, phía Kim Soo Hyun khẳng định hai người chỉ có quan hệ tình cảm trong giai đoạn từ mùa hè 2019 đến mùa thu 2020, khi Kim Sae Ron đã là người trưởng thành.

Kim Soo Hyun khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và GaroSero đòi 12 tỷ won (khoảng 8,8 triệu USD ) vì tội phỉ báng, đồng thời tố cáo họ sử dụng tin nhắn KakaoTalk giả mạo và âm thanh AI deepfake. Ngày 9/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh tịch thu tạm thời hai căn hộ của CEO Hoverlab GaroSero, trị giá 4 tỷ won.

Kim Soo Hyun đối mặt với áp lực tài chính và pháp lý lớn, với tổng số tiền kiện tụng từ các thương hiệu ước tính vượt 10 tỷ won (khoảng 7,3 triệu USD ).