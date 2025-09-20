Kim 'siêu vòng ba' bức xúc

Kim Kardashian không hài lòng khi bản thân xuất hiện trong bộ phim tài liệu về Kanye West. Ngôi sao truyền hình thực tế lo sụp đổ hình ảnh gây dựng nhiều năm qua.

Theo The Sun, Kim Kardashian bày tỏ sự lo ngại khi In Whose Name? - bộ phim tài liệu về Kanye West chuẩn bị ra mắt. Một nguồn tin riêng tiết lộ ngôi sao truyền hình thực tế không muốn mọi người nhìn thấy những khoảnh khắc tồi tệ, phá hủy hình ảnh mà cô nỗ lực xây dựng nhiều năm qua.

"Cơn ác mộng lớn nhất là những thứ rất riêng tư, chẳng hạn như video được tung ra ngoài mà cô ấy không thể kiểm soát. Cô ấy không cho phép lưu hành những hình ảnh nhạy cảm và ám ảnh với việc duy trì hình ảnh hoàn hảo", nguồn tin cho biết.

Trong dự án liên quan tới chồng cũ, Kim Kardashian bất lực khi không thể can thiệp vào quá trình sản xuất: "Bộ phim tài liệu khiến cô ấy rơi vào khủng hoảng. Đội ngũ của cô ấy yêu cầu phải có một bản sao trước. Thời điểm đạo diễn ghi hình là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời cô ấy".

Nhiều câu chuyện giữa Kim Kardashian và Kanye West được hé lộ trong bộ phim tài liệu. Ảnh: Just Jared.

"Cô ấy quên mất luôn có người cầm theo chiếc máy quay 24/7 và từng cho rằng Kanye West không để mọi chuyện đi xa thế này. Cô ấy ghét cách họ miêu tả về bản thân trong phim. Đoạn phim tài liệu cho thấy cô khóc lóc thảm thiết, bị la mắng, trách móc, phớt lờ và bỏ rơi bởi anh ấy. Kim Kardashian đã nỗ lực từ khi bước vào hôn nhân cho tới ly hôn. Bộ phim tài liệu đã thay đổi điều đó", người trong cuộc nói thêm.

Kim Kardashian và Kanye West không còn tiếng nói chung kể từ khi chia tay vào năm 2021. Năm 2022, họ hoàn tất thủ tục ly hôn, song chật vật trong việc duy trì mối quan hệ đồng nuôi dạy con cái. Sau gần một thập kỷ chung sống, cả hai có 4 người con chung lần lượt là North, Saint, Chicago, và Psalm.