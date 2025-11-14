Kim 'siêu vòng ba' bị tố đã bàn bạc tung clip sex

Theo Page Six, sau khi hai mẹ con Kim Kardashian kiện Ray J vì tội phỉ báng, nam rapper đã đệ đơn kiện ngược lại họ.
Trong đơn kiện mới nhất mà TMZ có được, Ray J tiếp tục cáo buộc rằng Kim Kardashian và Kris Jenner đã "nói dối suốt hai thập kỷ về vụ rò rỉ clip sex tai tiếng". Anh khẳng định chính hai mẹ con họ là người đứng sau vụ rò rỉ clip sex từng gây chấn động truyền thông vào năm 2007.
Rapper cho biết đoạn clip này được quay hoàn toàn tự nguyện vào năm 2003, khi anh và Kim còn hẹn hò. Anh cho hay đã từng cùng Kim bàn chuyện tung đoạn clip sex này vào năm 2006. Thời điểm đó, Kim được cho là đã nói rằng bà Kris Jenner "nên là người phụ trách việc tung clip".
|
Đoạn clip sex của Ray J và Kim Kardashian từng gây chấn động truyền thông năm 2007. Ảnh: WireImage.
Luật sư Alex Spiro - đại diện cho hai mẹ con Kim - gọi những lời tố của Ray J là vô căn cứ.
“Sau khi nhận ra mình đang thua kiện và mất phương hướng, những lời cáo buộc vô căn cứ này chẳng làm ai thấy sợ hãi. Ray J rồi cũng sẽ thua vụ kiện vô nghĩa này", ông Alex Spiro chia sẻ.
Trước đó, hồi tháng 9, Ray J tuyên bố đang hợp tác với chính phủ liên bang để chuẩn bị các động thái pháp lý nhắm vào bạn gái cũ. Trong buổi livestream trên mạng xã hội, nam rapper cho biết vụ kiện chống lại Kim Kardashian và mẹ cô - Kris Jenner - được xây dựng dựa trên đạo luật RICO liên bang.
"Đạo luật liên bang RICO mà tôi chuẩn bị áp dụng với Kris và Kim sẽ trở nên điên rồ. Còn nhiều điều được tiết lộ trong thời gian tới. Bất cứ ai thân cận hãy nói cho cô ta biết rằng cảnh sát liên bang đang đến điều tra. Chuyện này còn tệ hơn cả vụ việc của Diddy", Ray J nói.
Hồi năm 2007, đoạn clip nhạy cảm giữa Ray J và Kim Kardashian bị Vivid Entertainment phát tán, gây chấn động giới truyền thông. Sau đó, Ray J nhiều lần cáo buộc chính Kris Jenner là người đã tung ra đoạn clip sex của anh và con gái bà.
Năm 2022, Kris Jenner lên tiếng phủ nhận cáo buộc trong chương trình The Late Late Show. Bà cho biết không hề dàn dựng hay tung ra clip nhạy cảm của con gái.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.