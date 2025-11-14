Kim 'siêu vòng ba' bị tố đã bàn bạc tung clip sex

Ray J cho biết đoạn clip sex của anh và Kim Kardashian được quay hoàn toàn tự nguyện. Anh khẳng định chính Kim và mẹ là người đứng sau vụ rò rỉ đoạn clip này.

Theo Page Six, sau khi hai mẹ con Kim Kardashian kiện Ray J vì tội phỉ báng, nam rapper đã đệ đơn kiện ngược lại họ.

Trong đơn kiện mới nhất mà TMZ có được, Ray J tiếp tục cáo buộc rằng Kim Kardashian và Kris Jenner đã "nói dối suốt hai thập kỷ về vụ rò rỉ clip sex tai tiếng". Anh khẳng định chính hai mẹ con họ là người đứng sau vụ rò rỉ clip sex từng gây chấn động truyền thông vào năm 2007.

Rapper cho biết đoạn clip này được quay hoàn toàn tự nguyện vào năm 2003, khi anh và Kim còn hẹn hò. Anh cho hay đã từng cùng Kim bàn chuyện tung đoạn clip sex này vào năm 2006. Thời điểm đó, Kim được cho là đã nói rằng bà Kris Jenner "nên là người phụ trách việc tung clip".

Đoạn clip sex của Ray J và Kim Kardashian từng gây chấn động truyền thông năm 2007. Ảnh: WireImage.

Luật sư Alex Spiro - đại diện cho hai mẹ con Kim - gọi những lời tố của Ray J là vô căn cứ.

“Sau khi nhận ra mình đang thua kiện và mất phương hướng, những lời cáo buộc vô căn cứ này chẳng làm ai thấy sợ hãi. Ray J rồi cũng sẽ thua vụ kiện vô nghĩa này", ông Alex Spiro chia sẻ.

Trước đó, hồi tháng 9, Ray J tuyên bố đang hợp tác với chính phủ liên bang để chuẩn bị các động thái pháp lý nhắm vào bạn gái cũ. Trong buổi livestream trên mạng xã hội, nam rapper cho biết vụ kiện chống lại Kim Kardashian và mẹ cô - Kris Jenner - được xây dựng dựa trên đạo luật RICO liên bang.

"Đạo luật liên bang RICO mà tôi chuẩn bị áp dụng với Kris và Kim sẽ trở nên điên rồ. Còn nhiều điều được tiết lộ trong thời gian tới. Bất cứ ai thân cận hãy nói cho cô ta biết rằng cảnh sát liên bang đang đến điều tra. Chuyện này còn tệ hơn cả vụ việc của Diddy", Ray J nói.

Hồi năm 2007, đoạn clip nhạy cảm giữa Ray J và Kim Kardashian bị Vivid Entertainment phát tán, gây chấn động giới truyền thông. Sau đó, Ray J nhiều lần cáo buộc chính Kris Jenner là người đã tung ra đoạn clip sex của anh và con gái bà.

Năm 2022, Kris Jenner lên tiếng phủ nhận cáo buộc trong chương trình The Late Late Show. Bà cho biết không hề dàn dựng hay tung ra clip nhạy cảm của con gái.