Kim Kardashian nhận tin sốc

Kim Kardashian tiết lộ bị phình mạch nhỏ trong não. Cô cho rằng nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng hậu ly hôn Kanye West.

Theo Page Six, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian tiết lộ cô được chẩn đoán mắc một chứng phình mạch nhỏ trong não sau khi chụp MRI. Thông tin được công bố trong tập mở màn mùa 7 chương trình The Kardashians.

Trong chương trình, Kim bật khóc khi gọi điện cho chị gái Kourtney Kardashian để chia sẻ kết quả. “Bác sĩ nói họ phát hiện một chỗ phình nhỏ trong não em”, Kim nói trong nước mắt. Ngay sau đó, Kourtney không giấu được sự bàng hoàng trước thông tin.

Theo các bác sĩ, căn bệnh phình mạch của Kim Kardashian có thể do căng thẳng kéo dài. Cô sau đó cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến những áp lực tâm lý sau cuộc ly hôn căng thẳng với rapper Kanye West.

Hình ảnh Kim Kardashian tại bệnh viện. Ảnh: @Hulu.

Trong cùng tập phát sóng, Kim cũng có lần hiếm hoi chia sẻ sâu về cuộc hôn nhân cũ, thừa nhận bản thân từng rơi vào tình trạng "Stockholm” - trạng thái tâm lý khiến nạn nhân hình thành sự cảm thông với người gây tổn thương.

Kim cho biết cô luôn cảm thấy phải bảo vệ Kanye West mỗi khi anh vướng vào những tranh cãi công khai. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi một trong bốn người con chứng kiến hành vi của West, khiến cô nhận ra mình không thể tiếp tục bao dung như trước.

Kim Kardashian và Kanye West có bốn con chung gồm North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi). Cả hai kết hôn năm 2014 và chính thức ly hôn năm 2022.

Sau khi ly hôn, West nhiều lần bày tỏ sự bất mãn về việc nuôi dạy con, cho rằng anh không được toàn quyền quyết định trong đời sống của các con. Trên mạng xã hội, nam rapper công khai cáo buộc gia đình Kardashian cùng ê-kíp sản xuất chương trình The Kardashians đã “kiểm soát” và “giới hạn vai trò người cha” của anh.

Về phía Kim, cô chọn cách giữ im lặng, chỉ lên tiếng khi những tranh cãi vượt quá giới hạn. Nữ doanh nhân khẳng định cô luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ cha mẹ văn minh, vì lợi ích của các con.

Hiện tại, Kanye West đã tái hôn với Bianca Censori, trong khi Kim tập trung phát triển thương hiệu thời trang Skims. Dù cả hai đều có cuộc sống riêng, mối quan hệ của họ vẫn là chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.