Mỹ nhân TVB du lịch Phú Quốc

  • Thứ năm, 23/10/2025 20:19 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

“Nữ thần chân dài TVB” Tăng Thục Nhã gây chú ý khi khoe ảnh trong chuyến du lịch Phú Quốc. Sau sinh, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Nữ diễn viên Hong Kong Tăng Thục Nhã, được mệnh danh là “nữ thần chân dài của TVB”, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh gợi cảm trong chuyến du lịch Phú Quốc.

Trong hình, Tăng Thục Nhã xuất hiện rạng rỡ bên hồ bơi, diện áo tắm liền mảnh màu đen với thiết kế cổ chữ V sâu, khoe vóc dáng thon gọn và làn da sáng khỏe.

“Đi Phú Quốc để nạp lại năng lượng. Đây là chuyến đi đầu tiên không có lịch trình sẵn. Với tôi, chỉ cần được ngủ dậy tự nhiên là đã quá mãn nguyện. Sau chuyến đi, tôi sẽ bắt đầu lại việc luyện tập thể thao - một thử thách mới cần sắp xếp thời gian thật tốt”, nữ diễn viên viết.

Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình, Tăng Thục Nhã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và săn chắc. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên ngày càng quyến rũ, khỏe khoắn hơn sau sinh, ngoại hình có phần thăng hạng rõ rệt. Đây cũng là lần hiếm hoi Tăng Thục Nhã chia sẻ hình ảnh gợi cảm kể từ khi có con.

My Nhan anh 1My Nhan anh 2

Hình ảnh Tăng Thục Nhã tại Phú Quốc. Ảnh: @jumbotsang.

Tăng Thục Nhã sinh năm 1991 tại Hong Kong, nổi tiếng từ khi đăng quang Hoa hậu Trung Quốc khu vực Hong Kong năm 2011. Sau cuộc thi, cô gia nhập TVB, hoạt động trong vai trò diễn viên và MC, góp mặt ở các phim Tiểu thư dụ tâm, PG Love, Karate, Ghost Net

Gắn bó nhiều năm với TVB, Thục Nhã được khán giả gọi là “nữ thần chân dài” nhờ vóc dáng chuẩn và tinh thần thể thao. Cô thường chia sẻ hình ảnh leo núi, tập gym, du lịch, tạo nên phong cách sống khỏe mạnh, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Giai đoạn 2024, cô xác nhận rời TVB để tìm hướng đi mới.

Về đời tư, Thục Nhã kết hôn với người ngoài ngành giải trí và đón con đầu lòng vào năm 2023.

Minh An

Mỹ Nhân TVB TVB du lịch Phú Quốc

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

