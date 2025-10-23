Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diddy bị đe dọa tính mạng trong tù

  • Thứ năm, 23/10/2025 19:10 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Nguồn tin từ DailyMail cho biết Diddy bị một tù nhân lẻn vào phòng và dí dao vào cổ. Trước đó, rapper bị kết án hơn 4 năm tù.

Theo Daily Mail, người bạn thân lâu năm của Diddy, ông Charlucci Finney, tiết lộ Diddy đã trải qua khoảnh khắc sinh tử trong trại giam khi một tù nhân lẻn vào phòng và dùng dao tự chế dí sát cổ ông.

Sự việc xảy ra tại Nhà giam Liên bang Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn, một cơ sở nổi tiếng bạo lực. Theo lời Finney, Diddy đã tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện một tù nhân đang cầm dao găm vào cổ mình.

“Anh ấy thức dậy và thấy dao kề cổ. Tôi không rõ anh ấy chống cự hay có lính gác can thiệp, chỉ biết chuyện đó đã thực sự xảy ra”, người này nói.

Finney cũng cho biết thêm đây là hành động cảnh cáo hơn là một âm mưu sát hại. Việc bị buộc tội liên quan đến hành vi tình dục khiến Diddy trở thành mục tiêu trong trại giam. “Các tù nhân coi đó là tội không thể tha thứ. Họ tìm cách thực thi thứ mà họ gọi là ‘công lý nhà giam'. Nếu người đó muốn giết anh ấy, Diddy đã chết rồi. Có lẽ đây là lời đe dọa kiểu: ‘Lần sau mày sẽ không may mắn như thế đâu’. Nhưng Sean là người Harlem, anh ấy không dễ khuất phục”, Finney nói.

Diddy anh 1

Diddy bị tuyên án hơn 4 năm tù. Ảnh: Reuters.

Trước đây, luật sư của Diddy từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ bạo lực trong suốt quá trình xét xử. Luật sư tiết lộ rằng từng có một tù nhân mang dao tự chế tìm cách tấn công Diddy để “ghi điểm danh tiếng”, nhưng đã bị lính gác ngăn chặn kịp thời.

Các luật sư của Diddy đề nghị chuyển ông đến FCI Fort Dix ở New Jersey - nơi an ninh và điều kiện sinh hoạt tốt hơn - để Diddy có thể tham gia chương trình cai nghiện và gần gũi gia đình.

Diddy đang thụ án hơn 4 năm tù và nộp phạt 500.000 USD sau khi bị kết tội vận chuyển người cho các buổi tiệc tình dục và sử dụng ma túy. Trước đó, Diddy đã được tuyên trắng án tội buôn người và tội phạm có tổ chức.

Trong tù, Diddy được ghi nhận đang giảng dạy khóa học Free Game with Diddy về khởi nghiệp, nhận được đánh giá tích cực từ các cố vấn. Trước ngày tuyên án, ông viết thư gửi thẩm phán Arun Subramanian, xin “một cơ hội thứ hai” và khẳng định đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không bạo lực, không ma túy.

Tuy nhiên, thẩm phán Subramanian vẫn tuyên mức án 4 năm tù và chỉ trích hành vi “bạo lực tàn nhẫn” của Diddy đối với bạn gái cũ Cassie Ventura, dù ông không bị kết tội trực tiếp trong vụ việc có liên quan đến cô.

Sau khi bản án được tuyên, xuất hiện tin đồn Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét giảm án cho Diddy. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này.

Nam rapper 55 tuổi dự kiến được trả tự do vào cuối năm 2028 nếu không có thay đổi. Song, nhóm pháp lý của Diddy vẫn tiếp tục kháng cáo bản án.

Minh An

Diddy Donald Trump trong tù giải trí Hollywood

