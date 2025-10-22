Lương Thế Thành khác lạ

Lương Thế Thành gây chú ý với ngoại hình cơ bắp, khác lạ so với trước đây. Anh cho biết đã dành nhiều tháng tập luyện và ăn kiêng để chuẩn bị cho dự án mới.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Lương Thế Thành xuất hiện với ngoại hình lực lưỡng, cơ bắp, có sự thay đổi lớn so với trước đây. Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý. Không ít bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ và dành lời khen cho nam diễn viên.

Được biết, đây là tạo hình của Lương Thế Thành trong Hoàng tử quỷ - bộ phim kinh dị cổ trang của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Nam diễn viên chia sẻ đã dành nhiều tháng tập luyện để chuẩn bị cho dự án lần này, bên cạnh đó cũng theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, dự án trên đánh dấu lần tái xuất của nam diễn viên ở địa hạt điện ảnh sau gần 13 năm. Trong phim, anh vào vai trưởng làng Lỗ Đạt - người đứng ra bảo vệ dân làng trước sự tấn công của Hoàng tử quỷ Thân Đức (Anh Tú Atus).

Về thử thách lần này, Lương Thế Thành cho biết anh rất hào hứng khi lần đầu tham gia phim kinh dị cổ trang và xem đây là cơ hội để làm mới mình. Song, việc đảm nhận các cảnh hành động cũng khiến anh bị chấn thương trong quá trình tập luyện.

Tạo hình của Lương thế Thành trong dự án mới.

“Những pha hành động tôi đều tập luyện ở TP.HCM. Trong quá trình đó cũng bị chấn thương nhẹ, tôi bị cụp xương sống khi tập võ. Khi lên Đà Lạt quay phim, tôi vẫn còn đau lưng, phải bóp dầu. Tôi hy vọng những pha hành động mình thực hiện sẽ đem đến trải nghiệm thú vị cho khán giả khi xem”, Lương Thế Thành kể.

Hoàng tử quỷ dựa trên nguyên tác Lý triều dị truyện của nhà văn Phan Cuồng. Chuyện phim xoay quanh Thân Đức - một hoàng tử được sinh ra từ tà thuật. Sau khi trốn thoát khỏi cung cấm, hắn quyết định nuôi tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng. Để làm được điều này, Thân Đức tìm đến làng Hủi và giả làm một lang y có thể chữa bệnh cứu người. Tại đây, hoàng tử quỷ gặp trưởng làng Lỗ Đạt, từ đó mở ra cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và tà niệm.

Tác phẩm được ghi hình tại ba bối cảnh chính nằm sâu trong rừng thông Đà Lạt, gồm làng Hủi, bãi tha ma và ải Mắt Người. Làng Hủi là bối cảnh trung tâm, nơi sinh sống của các nhân vật Thân Đức, Lỗ Đạt, Đào Trúc Anh và Đào Mộng Yên.

Trong khi đó, bãi tha ma nằm cạnh làng Hủi, tái hiện hình thức an táng bằng mộ chum của người Việt cổ. Từ khu vực này sẽ dẫn đến ải Mắt Người - bối cảnh được thiết kế với cây chiên đàn, sới đấu vật và ngai của nhân vật Hoàng tử quỷ.