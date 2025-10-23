'Ái nữ trùm sòng bài Macau' phản bác

Sau đám cưới xa hoa năm 2023, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiếm khi xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn rạn nứt. Mới đây, cặp đôi lên tiếng phủ nhận những thông tin trên.

Sau đám cưới xa hoa tại Bali hồi tháng 4/2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên ít xuất hiện cùng nhau và không tương tác trên mạng xã hội. Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin đồn cả hai trục trặc hôn nhân.

Theo ETtoday, tối 23/10, cả hai chính thức lên tiếng trên Weibo. Đậu Kiêu viết: “Xin lỗi vì những ồn ào đã chiếm dụng không gian công cộng. Chúng tôi vốn không định phản hồi những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc đã đi quá xa. Mong mọi người đừng tin, đừng lan truyền tin sai”.

Ngay sau đó, Hà Siêu Liên cũng phản hồi: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi luôn tin rằng tình cảm bền vững không cần phải phô bày để chứng minh. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, tình cảm ổn định”.

Phía studio Đậu Kiêu cũng xác nhận đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ để xử lý các tin đồn thất thiệt.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vướng tin đồn trục trặc hôn nhân thời gian dài. Ảnh: Sohu.

Trước đó, nghi vấn ly hôn xuất hiện khi Đậu Kiêu vắng mặt trong loạt ảnh gia đình mừng sinh nhật và Trung thu do Hà Siêu Liên đăng tải. Ngày 17/9, cô cũng xuất hiện một mình tại sự kiện thời trang ở khu Central, Hong Kong, nhưng không đeo nhẫn cưới và từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến chồng.

Tin đồn càng lan rộng khi Trần Lam - vợ của ông trùm điện ảnh Hướng Hoa Cường - đăng tải một video nói về “một tiểu thư giàu có và nam diễn viên đại lục đang ly hôn vì mâu thuẫn kinh tế”. Dù không nêu tên cụ thể, nhiều khán giả nhanh chóng liên hệ đến Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu.

Ngay sau đó, tên của cả hai liên tiếp lọt top tìm kiếm Weibo trong nhiều ngày. Hàng loạt tin đồn xuất hiện, từ việc “chưa đăng ký kết hôn”, “Đậu Kiêu không chịu ký thỏa thuận tiền hôn nhân” đến “còn đang trả nợ chi phí cưới”.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991 tại Hong Kong, là ái nữ của “vua sòng bạc Macau” quá cố Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu, Hà Siêu Liên còn theo đuổi con đường riêng, từng làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, nổi tiếng từ phim Chuyện tình cây táo gai (2010) của Trương Nghệ Mưu, sau đó tham gia Sở Kiều truyện, Lương Thần Mỹ Cảnh Tri Kỷ Hà, Hoan Lạc Tụng 5…

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu kết hôn giữa năm 2023 sau thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi từng được xem là biểu tượng “trai tài gái sắc” của giới giải trí.