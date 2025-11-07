Kim Hee Ra chiến đấu với ung thư, chuyển sang Việt Nam sống

Diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" sau thời gian điều trị ung thư vú đã chuyển tới Việt Nam sinh sống. Cô tiết lộ đang làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

Theo tờ Maeil Business Newspaper, nữ diễn viên Kim Hee Ra mới đây xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Tại đây, cô chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

Diễn viên cho biết phát hiện mắc ung thư từ 5 năm trước. Trong một lần đang tắm, Kim Hee Ra phát hiện khối u ở ngực phải. Trong giai đoạn đó, sức khỏe của diễn viên cũng giảm sút, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, Hee Ra được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2.

“Tôi phải hóa trị 18 lần, xạ trị 33 lần, mỗi ba tuần một lần. Sau khi xạ trị, tôi nôn mửa và phải bò dưới sàn. Cơ thể tôi sưng lên đến mức không thể đứng dậy được”, ngôi sao Nàng Dae Jang Geum chia sẻ. Diễn viên cho biết mất nhiều năm để điều trị. Suốt quá trình đó, cô không có gia đình ở bên chăm sóc, động viên. Tới năm ngoái, cô vượt qua bạo bệnh.

Kim Hee Ra cho biết đang làm hướng dẫn viên du lịch.

Hiện tại, Kim Hee Ra cho biết đã rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc và chuyển tới Việt Nam sinh sống. Cô tiết lộ đang làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội.

“Sau khi ngã quỵ vì bệnh tật, tôi nhận ra rằng tiền bạc, danh tiếng hay thành công không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với các con rằng hãy làm điều mình thích và sống cuộc đời mà chúng muốn", Kim Hee Ra bộc bạch.

Những chia sẻ của nữ diễn viên khiến khán giả xúc động. Nhiều bình luận động viên tinh thần Kim Hee Ra, mong cô tiếp tục giữ tinh thần tích cực, tận hưởng cuộc sống tại miền đất mới.

Kim Hee Ra ra mắt năm 1985, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình. Cô được khán giả yêu thích qua vai diễn trong Nàng Dae Jang Geum.