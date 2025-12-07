Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
‘Kiều Phong’ Huỳnh Nhật Hoa hiện tại ra sao

  • Chủ nhật, 7/12/2025 05:08 (GMT+7)
Huỳnh Nhật Hoa tuyên bố giải nghệ, từ chối mọi lời mời đóng phim. Ông cho biết cho biết không còn đạt phong độ đỉnh cao nên muốn giữ ấn tượng đẹp cho khán giả.

Theo Stheadline, diễn viên Huỳnh Nhật Hoa, một trong “Ngũ Hổ Tướng TVB” thập niên 1980 – đã rút lui khỏi giới giải trí. Xuất hiện tại một sự kiện đầu tháng 12, ông cho biết đã từ chối toàn bộ lời mời đóng phim trong thời gian qua và không có ý định tái xuất.

“Cơ bản tôi đã rời khỏi giải trí, sẽ không nhận bất cứ vai diễn nào nữa. Tôi biết bản thân không thể quay lại đỉnh cao như trước, nên muốn để lại ấn tượng đẹp cho khán giả. Tôi làm nghề nhiều năm rồi, tự hiểu tình trạng của bản thân. Thà để lại cho khán giả hình ảnh tốt đẹp. Tôi muốn dành thời gian cho chính mình, làm những điều mình thích”, Huỳnh Nhật Hoa nói.

Theo truyền thông Hong Kong, quyết định giải nghệ của Huỳnh Nhật Hoa không phải bộc phát. Từ năm 2020, sau khi vợ ông qua đời vì bệnh bạch cầu, nam diễn viên gần như ngừng mọi hoạt động diễn xuất để tập trung cho gia đình. Ông thừa nhận việc không còn động lực theo đuổi nghề, muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân và các hoạt động như dẫn dắt đội bóng đá nghệ sĩ.

“Cô ấy là fan số một của tôi. Từ khi cô ấy không còn, không ai xem tôi đóng phim nữa, vậy tôi còn đóng để làm gì?”, nam diễn viên giải thích.

Kieu Phong anh 1

Hình ảnh Huỳnh Nhật Hoa tại sự kiện mới đây. Ảnh: backchina.

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, gia nhập TVB năm 1980. Ông nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt chủ lực của đài, nổi tiếng với hàng loạt vai diễn kinh điển như Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (1983), Đinh Hữu Kiện trong Nghĩa bất dung tình (1989) và Kiều Phong trong Thiên long bát bộ (1997). Ông cùng Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ và Thang Trấn Nghiệp hợp thành “Ngũ Hổ Tướng TVB”, biểu tượng một thời của truyền hình Hong Kong.

Huỳnh Nhật Hoa kết hôn với nữ diễn viên Lương Khiết Hoa vào năm 1988 và có một con gái. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm được xem là một trong những chuyện tình bền vững của làng giải trí Hong Kong. Sau khi vợ qua đời vì bệnh bạch cầu, ông dành phần lớn thời gian cho gia đình, hoạt động thiện nguyện và sở thích cá nhân. Nam diễn viên cho biết con gái tôn trọng quyết định giải nghệ và hiểu rõ tính cách độc lập, kín tiếng của ông.

