Lễ cưới của Hương Ly và chồng doanh nhân ở Hà Nội

Nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Mâu Thủy, Ngọc Châu… tới chúc mừng Hương Ly trong ngày vui của cô với chú rể Hoàng Tùng Anh.

Tối 6/12, Hương Ly và chồng là Hoàng Tùng Anh cử hành tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp như Mâu Thủy, Ngọc Châu, Khánh Vân, Hoàng Phương… Ngày vui của á hậu bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, mini game với khách mời.

Trước đó, á hậu và ông xã đã cử hành những nghi thức cưới truyền thống tại nhà riêng của chú rể.

Theo Hương Ly, đây là buổi tiệc trà nhỏ, ấm cúng, do cô dâu, chú rể chuẩn bị để gia đình nội, ngoại và những người bạn thân từ xa về có dịp quây quần, chia sẻ niềm vui cùng cả 2. Trái ngọt hôm nay họ có được cũng nhờ tình thương và sự nâng đỡ của người thân suốt thời gian qua.

Nhiều người đẹp dự lễ cưới của Hương Ly ở Hà Nội.

Trước đó, khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông xã, Hương Ly bày tỏ: “Người bạn đời của em. Ngày đầu gặp, em đâu ngờ người ấy lại trở thành bạn đời của mình. Có những ngày bình thường đến mức người khác sẽ lướt qua, nhưng với em, đó là những ngày đáng nhớ nhất.

Là khi mình dạo phố, cùng cười vang giữa đám đông. Là khi ngồi ăn một bữa cơm giản dị vẫn thấy vui như lễ hội. Tình yêu của mình không rực rỡ, nhưng đủ ấm để đi qua năm tháng. Anh - người cùng em đi qua từng ngày, vừa là bạn, vừa là người yêu và bây giờ là người chồng em luôn trân quý”.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, người đẹp tâm sự chồng cô sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn nhưng họ dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc để dành thời gian bên nhau. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần ông xã.

Theo á hậu, chồng tầm tuổi và hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết nửa kia, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Hồi tháng 3, Hương Ly được bạn trai cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, cô trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5.

Một năm sau đó, cô ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1. Ngày 5/5, Miss Universe Vietnam thông báo Nguyễn Thị Hương Ly được bổ nhiệm làm National Director (giám đốc quốc gia) của cuộc thi.