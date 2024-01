Kiều Minh Tuấn đang chững lại

Những năm gần đây, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn đang dần chững lại. Các dự án anh tham gia không để lại nhiều ấn tượng trong mắt khán giả lẫn giới phê bình.

Trong những năm trở lại đây, Kiều Minh Tuấn là cái tên hot của điện ảnh Việt. Nam diễn viên đóng góp vào 2 trong số 10 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử là Em chưa mười tám (171 tỷ) và Tiệc trăng máu (175 tỷ). Ngoài ra, anh còn tham gia vào hàng loạt dự án có doanh thu ấn tượng khác như Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (85 tỷ), Chị Mười Ba 2 (108 tỷ), Chìa khoá trăm tỷ (65 tỷ)...

Bên cạnh câu chuyện doanh thu, Kiều Minh Tuấn còn được ngợi khen nhờ lối diễn xuất tiết chế, hài nhưng không lố, cộng với đài từ sạch sẽ, mang màu sắc riêng biệt.

Song, hiện tại, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn đang có dấu hiệu chững lại. Những dự án của anh vẫn thành công về mặt doanh thu nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Một thập kỷ bền bỉ

Dù được đào tạo bài bản tại ngôi trường Sân khấu - Điện ảnh và cũng nằm trong top diễn viên có thực lực tại Việt Nam, con đường vươn lên của Kiều Minh Tuấn gặp không ít trắc trở.

Khởi đầu sự nghiệp vào năm 2010 bằng việc diễn quần chúng trong các dự án truyền hình và sân khấu kịch, mãi đến 2013, nam diễn viên gốc Vũng Tàu mới có vai diễn đáng chú ý đầu tiên, khi hóa thân thành “Tiến Ngọng” trong Bụi đời chợ lớn. Dù đây là một tác phẩm gây tranh cãi, thậm chí còn bị cấm chiếu, song ở thời điểm đó, sự quan tâm của khán giả dành cho Bụi đời chợ lớn là rất đáng kể. Hàng loạt đĩa DVD được in lậu sau đó góp phần đưa cái tên Kiều Minh Tuấn đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Sự nghiệp Kiều Minh Tuấn bừng sáng sau Em chưa 18.

Từ vai diễn này, hình ảnh một người đàn ông mang vẻ ngoài gai góc, pha chút “đểu đểu”, nhí nhố bắt đầu được hình thành trong tâm thức khán giả, và hình tượng gần như đã này gắn liền với sự nghiệp thành công của Kiều Minh Tuấn sau này.

Những năm tiếp theo, Kiều Minh Tuấn hoạt động nghệ thuật rất chăm chỉ. Anh đảm nhận vai phụ trong nhiều dự án đình đám như Scandal 2: Hào quang trở lại, Nắng, hay Cho em gần anh thêm chút nữa… Tuy dấu ấn cá nhân của nam diễn viên trong những tác phẩm này không lớn, nhưng đó là bước chạy đà cần thiết, giúp anh có thêm những tích lũy cho việc diễn xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Kiều Minh Tuấn hóa thân gã trai hư Hoàng trong Em chưa 18 - vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Nhờ việc khai thác tốt yếu tố hài - lãng mạn, thể loại rất được ưa chuộng, Em chưa 18 đã đạt được những thành công không tưởng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử thời điểm đó.

Vai diễn Hoàng dường như cũng được đo ni đóng giày cẩn thận cho Kiều Minh Tuấn, khi tận dụng triệt để những thế mạnh trong diễn xuất của anh. Chất giọng trầm ấm đặc trưng, gương mặt “đểu đểu”, cùng với đó là lối diễn hài hước đã đưa Kiều Minh Tuấn lên bục nhận giải cánh diều vàng - giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Tiếp đà đi lên, những dự án sau đó của Kiều Minh Tuấn đều có doanh thu ấn tượng, đưa anh lên hạng “ngôi sao trăm tỷ” của điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt, tác phẩm Tiệc trăng máu không chỉ thắng lớn về mặt doanh thu mà còn ghi điểm với giới phê bình. Kiều Minh Tuấn từ đó cũng thoát khỏi các mái chỉ đóng được những vai hài và hành động đơn thuần.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh thành công.

Có thể nói, Kiều Minh Tuấn đã có một thập kỷ bền bỉ đáng ngược mộ. Anh là số ít diễn viên ở Việt có khả năng cân bằng giữa tính hài hước và sự tiết chế trong diễn xuất. Điều đó giúp tên tuổi của nam diễn viên vừa đến gần với khán giả đại chúng mà cũng được lòng giới chuyên môn.

Sự nghiệp chững lại vì chọn kịch bản kém

Trong một vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn chững lại. Thậm chí, nam diễn viên còn có những phim bị đánh giá “thảm họa”.

Bị chê trách nhiều nhất chính là Duyên ma - tác phẩm có chất lượng chỉ tương đương một web drama. Trong dự án này, Kiều Minh Tuấn đã làm rất tốt vai diễn Minh - một anh chàng ngờ nghệch, song vẫn không thể cứu được một bộ phim quá yếu về kịch bản lẫn chỉ đạo diễn xuất. Câu hỏi được đặt ra là với vị thế ở thời điểm đó, tại sao Kiều Minh Tuấn lại chấp nhận một kịch bản tệ như vậy?.

Những dự án khác gần đây của nam diễn viên không tệ như Duyên ma, nhưng vẫn nhiều hạn chế về cốt truyện. Các vai diễn mà anh đảm nhận như Phan Thạch trong Chìa Khóa trăm tỷ, hay Phú "tạp hóa" trong Nghề siêu dễ đều không có chiều sâu, khiến Kiều Minh Tuấn khó thể hiện khả năng diễn xuất. Anh chủ yếu di chuyển qua lại giữa hai biểu cảm, một là mặt “căng cực”, còn lại hình tượng vô tri, hài hước.

Một tác phẩm gây tiếc nuối khác là Kẻ ẩn danh. Để đảm nhận vai chính trong một dự án hành động, Kiều Minh Tuấn đã cho thấy sự nỗ lực khi bỏ công luyện võ trong 6 tháng. Tuy nhiên nỗ lực của anh là không đủ để cứu lại một kịch bản có phần chắp vá. Phảng phất motif của The man from nowhere - bom tấn hành động đình đám bậc nhất Hàn Quốc, Kẻ ẩn danh lại chưa thể khai thác được các chất liệu làm nên thành công của tác phẩm kể trên.

Ngoài những màn đánh đấm công phu, Kiều Minh Tuấn không có nhiều đất diễn cảm xúc bởi những vệ tinh xung quanh anh được xây dựng rất hời hợt. Tương tác giữa anh và mẹ đơn thân Hạnh (Vân Trang) còn đôi chút sượng sùng, khiến khán giả khó cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho nhau.

Các phim gần đây của Kiều Minh Tuấn đều khá mờ nhạt, không để lại ấn tượng.

Gần đây nhất, Kiều Minh Tuấn thủ vai Trí trong tác phẩm Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu của đạo diễn Tien M. Nguyen. Nhân vật của anh được xây dựng dựa trên hình tượng một gã tội phạm hoàn lương, ngây ngô, chuyên gây cười cho khán giả bằng những tình huống “mất não”.

Dễ thấy, đây vẫn là kiểu nhân vật đã quen thuộc với Kiều Minh Tuấn. Những biểu cảm trong tác phẩm này dường như đã được nam diễn viên lặp đi lặp lại trong một thập kỷ qua.

Thêm vào đó, nếu xét về chất lượng câu chuyện, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu vẫn là một tác phẩm không có chiều sâu, chủ yếu tập trung vào việc bày biện các miếng hài để phục vụ tính giải trí. Thế nên thật khó để đòi hỏi điều gì hơn ở Kiều Minh Tuấn trong dự án lần này.

Qua những gì đã thể hiện ở Em chưa 18 và Tiệc trăng máu, Kiều Minh Tuấn chứng minh anh là một diễn viên có thực lực. Tuy nhiên, việc vấp phải những kịch bản thiếu chiều sâu, không cho anh nhiều đất diễn đang khiến sự nghiệp của nam diễn viên có phần chững lại.