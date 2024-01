'Mật vụ ong' - bom tấn hành động đã mắt nhưng xa rời thực tế

"The Beekeeper" là một dự án giải trí giàu tiềm năng do quy tụ dàn nhân sự đã thành danh ở thể loại phim hành động.

Genre: Tội phạm, Hành động, Giật gân

Director: David Ayer

Cast: Jason Statham, Jeremy Irons, Phylicia Rashad….

Rating: 6.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Dưới bàn tay của đạo diễn David Ayer - người từng cầm trịch nhiều dự án gây tiếng vang như Fast and Furious hay Suicide Squad, cùng biên kịch Kυrt Wimmer - cây viết kỳ cựu ở thể loại hành động, The Beekeeper (tựa Việt: Mật vụ ong) là một tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn.

Đặc biệt, phim có sự góp mặt của ngôi sao hành động Jason Statham ở vai trò sản xuất, kiêm diễn viên chính.

Hành trình công lý

Chuyện phim xoay quanh Adam Clay (Jason Statham), thành viên tài ba nhất của Beekeepers - một tổ chức mật vụ nguy hiểm của Mỹ. Ví thế giới như tổ ong khổng lồ, Beekeepers có nhiệm vụ gìn giữ an toàn cho nó bằng mọi giá.

Sau nhiều năm chinh chiến, Adam Clay quyết định về hưu. Anh thuê một nhà kho nhỏ ở nông thôn và trở thành người nuôi ong thực thụ. Tại đây, Adam Clay được bà chủ nhà Eloise Parker (Phylicia Rashad) cưu mang như một thành viên trong gia đình.

Không may sau đó, Eloise Parker đã tự sát do bị đám người xấu lừa mất toàn bộ tài sản. Trước cái chết của bà, Adam Clay đã quyết tâm triệt phá đường dây lừa đảo và tình cờ phát hiện thế lực khổng lồ đứng sau nó.

The Beekeeper là phim hành động mới nhất của Jason Statham.

Thay vì đẩy nhanh nhịp độ như các bộ phim hành động thông thường, The Beekeeper có khởi đầu khá chậm rãi. Đạo diễn dành nhiều thời lượng cho việc giới thiệu nhân vật và thiết lập câu chuyện.

Tại đây, khán giả có cơ hội kết nối với bà Eloise Parker - một người phụ nữ lớn tuổi, lương thiện và cô đơn. Việc một con người yếu thế bị bức hại đến mức phải tự vẫn khiến người xem hình thành sự căm ghét với thế lực phản diện trong phim. Nó càng trở nên bức bối hơn khi chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Câu chuyện trong The Beekeeper cũng mang tính thời sự cao, khi trong các năm qua, những vụ lừa đảo qua mạng xuất hiện ngày càng nhiều. Tệ hơn, nạn nhân của chúng hầu hết là những người có thu nhập thấp và không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.

Mượn hình ảnh loài ong để ẩn dụ cho xã hội loài người, The Beekeeper đề cập đến những tội ác mà pháp luật không thể chạm tay tới.

Trong tự nhiên, sẽ có những bầy ong xấu xa chuyên đi vơ vét thành quả của những con ong yếu thế. Nhưng loài ong thì không có pháp luật, chúng chỉ có “Beekeeper” (người nuôi ong), người dùng lửa để đánh đuổi lũ ong xấu xa, bảo vệ công lý cho chúng.

Nhân vật chính Adam Clay được xây dựng dựa trên hình tượng đó, người đã thiêu rụi các tổ chức lừa đảo, bảo vệ thế giới bằng công lý của loài ong.

The Beekeeper sở hữu một thông điệp rõ ràng và truyền tải nó một cách mạch lạc. Thêm vào đó, nhịp phim cũng được tính toán rất chặt chẽ. Tác phẩm mở đầu một cách chậm rãi rồi tăng tốc dần về cuối phim. Kiểu thiết lập này vừa giúp khán giả cảm nhận được thông điệp phim muốn truyền tải, vừa giữ được tính giải trí cho phim.

Hạn chế trong xây dựng nhân vật

Sở hữu ý tưởng tốt, song The Beekeeper vẫn còn nhiều hạn chế trong cách triển khai. Đầu tiên là việc phim đã xây dựng nhân vật chính quá xa rời thực tế, khó kết nối với khán giả.

Phim còn gặp hạn chế ở mặt xây dựng nhân vật.

Adam Clay được "thần thánh hóa" quá mức, thậm chí được ví như “cánh tay phải của Chúa”. Đơn cử như việc anh có thể một mình tả xung hữu đột toàn bộ quân đội để tiếp cận gia đình tổng thống.

Bên cạnh đó, để lồng ghép một số thông điệp, đạo diễn nhiều lần lạm dụng thoại, với nhiều câu nặng tính triết lý, giáo điều. Việc nhân vật chính vốn đã ít nói, song mỗi lần mở miệng lại chỉ toàn những lời đạo lý tạo cảm giác khá sượng sùng.

Ngoài ra, trong toàn bộ hành trình của mình, gần như Adam Clay không có bất kỳ xung đột nội tâm nào. Chỉ với niềm tin rằng mình là người bảo vệ "tổ ong", anh băng băng về đích như một cơn lốc. Điều này vô hình trung làm mất đi tính người của nhân vật.

Đáng tiếc hơn, khán giả cũng chưa thấy được sự phát triển tâm lý của Adam Clay. Gã nuôi ong từ đầu phim cho đến khi quét sạch bè lũ lừa đảo không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào. Điều này khiến hành trình của nhân vật trở nên thiếu sức nặng, khó tạo dấu ấn rõ rệt.

Nếu đạo diễn tiết chế lời thoại đạo lý mà tập trung phẫu thuật tâm lý nhân vật, chuyện phim có lẽ đã "chạm" đến khán giả một cách tự nhiên hơn, tránh mắc phải cái bẫy "phô trương nhưng rỗng ruột" thường thấy ở thể loại hành động.

Bù lại cho khoản xây dựng nhân vật còn nhiều hạn chế, The Beekeeper mang tới bữa tiệc hành động thật sự đã mắt. Ống kính phim bắt trọn nhiều khoảnh khắc ấn tượng, với những khung hình đầy tính chân thực, kích thích thị giác một cách mạnh mẽ.

Thêm vào đó, The Beekeeper không lạm dụng hiệu ứng âm nhạc trong các cảnh đánh đấm. Phim có những khoảng lặng thông minh, giúp củng cố bầu không khí căng thẳng. Một số cảnh hành động mang khí vị đặc trưng, khẳng định được "thương hiệu Jason Statham” ở dòng phim này.

The Beekeeper ghi điểm nhờ yếu tố giải trí.

Với Jason Statham, kể từ sau Spy và Furious 7, ngôi sao hành động 56 tuổi dường như vẫn loay hoay trong việc tìm lại hào quang. Hóa thân điệp vụ nuôi ong Adam Clay trong The Beekeeper, nam diễn viên vẫn có nhiều cảnh hành động ấn tượng, song lại thiếu đất diễn cảm xúc.

Ở tuyến phản diện, Jeremy Irons và Josh Hutcherson đã có màn trình diễn rất ấn tượng, đặc biệt là Jeremy Irons. Từng ánh mắt, giọng điệu của ông đều nói lên sự run sợ trước thế lực mà bản thân không cách nào ngăn cản. Trong khi đó, các nhân vật phụ khác, kể cả Emmy Lampman, đều mờ nhạt bởi không có nhiều đất thể hiện.

Nhìn chung, The Beekeeper đã có không ít nỗ lực trong việc đổi mới dòng phim hành động, dù chưa thực sự hoàn thiện. Đặt lên bàn cân với The Bricklayer - một phim hành động ra mắt gần đây có motif tương tự, tác phẩm với sự góp mặt của Jason Statham có chất lượng nhỉnh hơn, phần lớn do mạch truyện được thiết lập thông minh.