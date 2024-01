The Rock đóng phim - làm nghề hay làm tiền?

Dwayne Johnson đã đóng gần 60 phim trong suốt sự nghiệp, song hầu hết là phim thương mại. Điều này đặt ra nghi vấn anh rẽ hướng diễn xuất có phải chỉ vì tiền?

Khởi đầu là một đô vật danh tiếng, Dwayne Johnson hay The Rock sau đó “đá chéo“ sang diễn xuất vào đầu những năm thập niên 2000. Từ đó đến nay, anh trở thành cái tên nhẵn mặt với khán giả qua các tác phẩm hành động, giải trí, đơn cử như The Scorpion King (2002), Jumanji và đặc biệt là series Fast and Furious.

Sở hữu sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với trên dưới 60 dự án (cả điện ảnh lẫn truyền hình), song thực tế Dwayne Johnson ít khi được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao ở khả năng diễn xuất.

Tuy nhiên, tài tử 51 tuổi mới đây đã hé lộ dự án hợp tác với A24 - một trong số hãng phim được đánh giá cao nhất tại Hollywood với hàng loạt tác phẩm chất lượng. Quyết định này nhiều khả năng sẽ mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp của cựu đô vật.

Từ sàn đấu vật đến ngôi sao triệu đô

Trước khi trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất ở Hollywood, Dwayne Johnson đã vang danh trong giới đô vật chuyên nghiệp. Anh nổi tiếng từ cuối những năm 1990 với tên gọi The Rock trong WWE.

Nhờ những biểu cảm ngộ nghĩnh và cách nói chuyện dí dỏm, Dwayne Johnson thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ. Tận dụng thế mạnh đó, siêu đô vật nhanh chóng có màn “đá chéo” sang địa hạt diễn xuất và gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Nam diễn viên khởi động sự nghiệp bằng các vai nhỏ và một số chương trình truyền hình. Bước ngoặt xảy đến khi anh đảm nhận vai Mathayus, vị vua bọ cạp trong The Mummy Returns (2001). Dù đây chỉ là vai diễn phụ, song thắng lợi phòng vé của bộ phim đã giúp hãng Universal nhìn ra tiềm năng của The Rock.

Một năm sau, hãng phim Mỹ đã sản xuất một dự án riêng cho vị vua bọ cạp Mathayus mang tên The Scorpion King (2002). Họ cũng trả 5,5 triệu USD - một con số kỷ lục để Dwayne Johnson tiếp tục hóa thân thành nhân vật này.

Vượt mọi kỳ vọng, tác phẩm thu về hơn 180 triệu USD , gấp 3 lần kinh phí sản xuất, đưa cái tên Dwayne Johnson đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên chứng minh mình là cái tên chăm chỉ bậc nhất Hollywood khi mỗi năm đều tham gia từ 2 đến 3 dự án. Đỉnh điểm vào năm 2013, Dwayne Johnson góp mặt trong 5 tác phẩm, qua đó đánh bại Iron man - Downey Jr để trở thành diễn viên kiếm nhiều tiền nhất cùng năm.

Dwayne Johnson là diễn viên chăm chỉ bậc nhất Hollywood.

Đặc biệt, sự thành công của hai thương hiệu điện ảnh Fast and Furious và Jumanji trực tiếp đưa Dwayne Johnson lên hàng ngũ siêu sao tại Hollywood. Mới đây nhất, anh được trả 50 triệu USD để nhận lời tham gia bộ phim Red One (2024). Đây được xem là số tiền trả trước cho một diễn viên cao nhất trong lịch sử.

Có thể thấy, nếu chỉ xét trên khía cạnh thương mại, Dwayne Johnson đã có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Theo Forbes, khoản tiền anh kiếm được trong những năm qua nhờ đóng phim đã lên tới con số 270 triệu USD .

Thành công nhờ diễn mười vai…. như một

Kiếm được rất nhiều tiền là vậy, song Dwayne Johnson lại hiếm khi được tán dương về kỹ nghệ diễn xuất.

Dù thuộc thể loại phim nào, các vai diễn của anh đều bị xây dựng một cách rập khuôn. Đó là một người đàn ông to lớn, bặm trợn, với khối cơ bắp quá khổ và tính tình dí dỏm. Hình tượng đó đã gắn liền với Dwayne Johnson trong hầu hết tác phẩm, như vai diễn mật vụ CIA Bob trong Central Intelligence, Tiến sĩ Smolder trong Jumanji, hay nổi tiếng nhất là Luke Hobbs trong series đình đám Fast & Furious.

Tất cả vai diễn của Dwayne Johnson dường như có chung một hình tượng.

Không chỉ “lười biếng” trong việc thể nghiệm vai diễn, Dwayne Johnson còn đóng khung bản thân trong các dự án hành động, giải trí. Anh từng tham gia trên dưới 60 tác phẩm, song ít phim nào trong số chúng để lại dấu ấn với giới phê bình.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, việc kiên trì với các dự án hành động, giải trí thực chất là một chiến lược phát triển sự nghiệp thông minh của Dwayne Johnson. Ở thể loại phim này, khán giả có xu hướng giảm bớt kỳ vọng vào diễn xuất, mà thường đặt sự chú ý vào thể hình và những cảnh hành động - thứ vốn là điểm mạnh của cựu đô vật.

Ngoài ra, việc nam diễn viên giữ tính cách nhân vật từ phim này qua phim khác cũng là một “bảo chứng” về tính giải trí cho tác phẩm. Vậy nên, không ngạc nhiên khi các dự án anh tham gia thường thắng lớn trên mặt trận thương mại.

Mong đợi gì từ những dự án trong tương lai của ‘The Rock’?

Ngoài những bom tấn đậm chất “The Rock” ra mắt trong tương lai như Red one, Fast X: phần 2 hay Jumanji 3, khán giả cũng có dịp chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của nam diễn viên qua The Smashing Machine.

Đây là dự án được sản xuất bởi A24, hãng phim tạo được tiếng vang lớn với giới phê bình Hollywood trong những năm trở lại đây. Một số tác phẩm nổi bật của studio này là Past Lives, Aftersun và không thể không nhắc tới Everything Everywhere All at Once - phim đã thắng lớn tại Oscar 2023.

Trong dự án mới kết hợp cùng A24, Dwayne Johnson thủ vai võ sĩ huyền thoại Mark Kerr, một nhân vật có nội tâm phức tạp, từng trải qua nhiều khó khăn với chứng nghiện và những cơn sốc thuốc. Đây được xem là thử thách lớn đối với một diễn diễn chưa nhiều kinh nghiệm đóng các vai có chiều sâu tâm lý.

Dwayne Johnson được kỳ vọng sẽ lột xác trong dự án kết hợp với A24.

Trả lời Variety, Dwayne Johnson bộc bạch: “Tôi đang ở trong một giai đoạn của sự nghiệp mà tôi khao khát được thúc đẩy bản thân theo những hướng mình chưa từng làm trước đó. Tôi đặt mục tiêu tạo ra những tác phẩm mang ý nghĩa, khám phá về bản chất con người, khắc họa những cuộc đấu tranh và cả nỗi đau”.

Dễ thấy, The Smashing Machine là một dự án mà Dwayne Johnson đặt rất nhiều tâm huyết. Đây dường như là một trong các phim quan trọng nhất sự nghiệp của cựu đô vật. Bởi nếu thành công, nó có thể thay đổi cái nhìn cố hữu của khán giả về năng lực của nam diễn viên.