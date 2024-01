'Mickey 17' bị hoãn vô thời hạn

Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Bong Joon-ho, do tài tử Robert Pattinson đóng chính, bất ngờ bị hoãn lịch phát hành.

Warner Bros. thông báo loại bỏ phim khoa học viễn tưởng Mickey 17 của đạo diễn Bong Joon-ho khỏi lịch phát hành, The Wrap đưa tin vào sáng 10/1 (giờ Việt Nam). Bom tấn Godzilla x Kong: The New Empire sẽ được trình làng thay vị trí của Mickey 17.

Hiện tại, hãng chưa đưa ra lý do cụ thể chọ việc hoãn lịch phát hành phim của Bong Joon-ho. Ban đầu, dự án được ấn định lịch chiếu vào 29/3. Song, khán giả nhanh chóng đặt nghi vấn khi không có bất kỳ trailer chính thức nào được tung ra kể từ sau đoạn teaser phát hành cuối năm 2022.

Mickey 17 thuộc thể loại khoa học viễn tưởng/giật gân. Phim theo chân nhân vật chính cùng tên (do Robert Pattinson thủ vai) trên hành trình tới hành tinh băng tuyết, biến nơi này làm thuộc địa. Cứ khi một phiên bản của nhân vật này chết đi, anh ta sẽ được tái tạo cơ thể mới với phần lớn ký ức còn sót lại.

Mickey 17 do Bong Joon-ho đạo diễn. Ảnh: Longreads.

Mickey 17 gây chú ý vì sự góp mặt của tài tử Robert Pattinson, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Steven Yeun, Naomi Ackie, Mark Ruffalo và Toni Collette. Trước đó, bộ phim từng có một buổi chiếu thử và nhận phản hồi rất tích cực.

Dự án mới của Bong Joon-ho được nhận xét có câu chuyện sáng tạo, thông minh, thể hiện rõ phong cách của vị đạo diễn Hàn Quốc. Trước Mickey 17, ông cũng có nhiều phim được đánh giá cao như The Host, Snowpiercer hay Okja...