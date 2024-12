Kim Kardashian hẹn hò doanh nhân bất động sản

Sau 8 tháng chia tay vận động viên bóng bầu dục Odell Beckham Jr., Kim Kardashian chuyển sang hẹn hò doanh nhân bất động sản.

Theo Page Six, Kim Kardashian chưa muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc, nhưng đang mở lòng hẹn hò người mới. Người đàn ông được cô dành nhiều thời gian lúc này là một doanh nhân bất động sản.

Nguồn tin nói Kardashian quen người này thông qua sự giới thiệu của bạn chung. Hiện chưa rõ danh tính nhân vật đã cùng trải qua những giây phút lãng mạn với Kim "siêu vòng ba" là ai.

"Không phải cô ấy chán yêu người nổi tiếng, nhưng người mới không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và Kim muốn tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Mọi thứ không quá vội vàng, Kim đang xem chuyện tình này sẽ đi đến đâu", Page Six cho biết thêm.

Kim Kardashian tạm thời giữ im lặng về tin có người yêu mới.

Kim Kardashian trong sự kiện cách đây không lâu. Ảnh: People.

Trong 8 tháng sau chia tay ngôi sao NFL Odell Beckham Jr., Kardashian được kể qua lại với một số quý ông, nhưng không để truyền thông hay tin. Trước đó, vào tháng 9/2023, Kardashian và Odell Beckham Jr. xuất hiện thân mật với nhau. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng khép lại vì ngôi sao Keeping Up With the Kardashians muốn tập trung chăm sóc các con.

"Kể từ khi họ chia tay, bạn bè và những người chị em nổi tiếng của Kim đã cố gắng mai mối cô với những người trong vòng tròn thân thiết của họ. Cô ấy đã có một vài cuộc hẹn hò rồi", nguồn tin cho biết.

Trước Beckham Jr., Kardashian từng hẹn hò diễn viên Pete Davidson từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022. Cô trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với Kanye West, từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2022. Họ có với nhau 4 con là North (11 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago, (6 tuổi) và Psalm (4 tuổi).