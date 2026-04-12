Kịch bản Real Madrid bị sỉ nhục ở El Clasico

Cơn ác mộng ở El Clasico hiện hữu với Real Madrid, khi họ có thể buộc phải thực hiện nghi thức danh dự dành cho đại kình địch Barcelona ngay tại Camp Nou.

Real có thể phải xếp hàng chào đón Barcelona.

Hôm 11/4, Real tiếp tục đánh rơi điểm khi hòa 1-1 trước Girona tại La Liga, chỉ ít ngày sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Ngược lại, Barcelona vùi dập Espanyol 4-1. Đội bóng xứ Catalonia nới rộng khoảng cách lên 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Khoảng cách lớn mở ra viễn cảnh đầy cay đắng cho Real Madrid. Nếu tiếp tục sảy chân, còn Barcelona duy trì mạch toàn thắng, họ có thể phải xếp hàng chào đối thủ trong trận El Clasico diễn ra ngày 11/5. Ngoài ra, Barcelona cũng có khả năng đăng quang ngay sau trận đấu này, biến cuộc đối đầu kinh điển thành sân khấu ăn mừng của họ.

Lịch sử cũng khiến tình huống trở nên nhạy cảm. Năm 2018, Real Madrid từng từ chối xếp hàng chào Barcelona sau khi đối thủ vô địch La Liga. Khi đó, HLV Zinedine Zidane cho rằng Barcelona cũng không làm điều tương tự khi Real giành FIFA Club World Cup trước đó.

Gần đây, Chủ tịch Joan Laporta từng lên tiếng chỉ trích Real vì thiếu tinh thần thể thao khi không thực hiện nghi thức danh dự sau Siêu cúp Tây Ban Nha. Và sắp tới, "Kền kền trắng" có thể tiếp tục bị đẩy vào tình thế khó xử ngay trước mặt đại kình địch.

Lịch thi đấu càng làm gia tăng áp lực cho Real. Trong khi Barcelona lần lượt chạm trán Celta Vigo, Getafe và Osasuna, Real Madrid sẽ phải đối đầu Alaves, Real Betis và Espanyol.

