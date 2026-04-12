Kịch bản Real Madrid bị sỉ nhục ở El Clasico

  • Chủ nhật, 12/4/2026 07:39 (GMT+7)
Cơn ác mộng ở El Clasico hiện hữu với Real Madrid, khi họ có thể buộc phải thực hiện nghi thức danh dự dành cho đại kình địch Barcelona ngay tại Camp Nou.

Real có thể phải xếp hàng chào đón Barcelona.

Hôm 11/4, Real tiếp tục đánh rơi điểm khi hòa 1-1 trước Girona tại La Liga, chỉ ít ngày sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Ngược lại, Barcelona vùi dập Espanyol 4-1. Đội bóng xứ Catalonia nới rộng khoảng cách lên 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng.

Khoảng cách lớn mở ra viễn cảnh đầy cay đắng cho Real Madrid. Nếu tiếp tục sảy chân, còn Barcelona duy trì mạch toàn thắng, họ có thể phải xếp hàng chào đối thủ trong trận El Clasico diễn ra ngày 11/5. Ngoài ra, Barcelona cũng có khả năng đăng quang ngay sau trận đấu này, biến cuộc đối đầu kinh điển thành sân khấu ăn mừng của họ.

Lịch sử cũng khiến tình huống trở nên nhạy cảm. Năm 2018, Real Madrid từng từ chối xếp hàng chào Barcelona sau khi đối thủ vô địch La Liga. Khi đó, HLV Zinedine Zidane cho rằng Barcelona cũng không làm điều tương tự khi Real giành FIFA Club World Cup trước đó.

Gần đây, Chủ tịch Joan Laporta từng lên tiếng chỉ trích Real vì thiếu tinh thần thể thao khi không thực hiện nghi thức danh dự sau Siêu cúp Tây Ban Nha. Và sắp tới, "Kền kền trắng" có thể tiếp tục bị đẩy vào tình thế khó xử ngay trước mặt đại kình địch.

Lịch thi đấu càng làm gia tăng áp lực cho Real. Trong khi Barcelona lần lượt chạm trán Celta Vigo, Getafe và Osasuna, Real Madrid sẽ phải đối đầu Alaves, Real Betis và Espanyol.

Những cái tên nào đủ sức về dẫn dắt Real Madrid mùa tới Real Madrid đang trải qua mùa giải 2025/26 vô cùng khó khăn và đứng trước nguy cơ trắng tay. Việc tìm ra một vị thuyền trưởng mới chèo lái con tàu Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ là điều mà thượng tầng CLB này nghĩ đến.

Bayern lập kỳ tích trước ngày tái đấu Real

Rạng sáng 12/4, Bayern vùi dập St Pauli 5-0 trên sân khách ở vòng 29 Bundesliga.

Real Madrid nghi La Liga bị thao túng

Ban lãnh đạo Real Madrid tỏ rõ sự bất mãn với công tác trọng tài và quyết định rút khỏi dự án cải tổ hệ thống điều hành bóng đá Tây Ban Nha.

17 giờ trước

Real Madrid tự loại mình

Một trận đấu áp đảo nhưng vô hại đủ để Real Madrid gần như buông cờ ở La Liga.

22 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Evra noi dung ve Arsenal? hinh anh

    Evra nói đúng về Arsenal?

    24 phút trước 08:59 12/4/2026

    0

    Thất bại trước Bournemouth thêm một lần đặt dấu hỏi lớn: Arsenal có thực sự sẵn sàng bước qua “lời nguyền mùa sau”?

    Neuer di vao lich su hinh anh

    Neuer đi vào lịch sử

    2 giờ trước 07:50 12/4/2026

    0

    Thủ thành Manuel Neuer tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân tại Bundesliga.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

