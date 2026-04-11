Real Madrid nghi La Liga bị thao túng

Ban lãnh đạo Real Madrid tỏ rõ sự bất mãn với công tác trọng tài và quyết định rút khỏi dự án cải tổ hệ thống điều hành bóng đá Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe bị phạm lỗi trong trận Real Madrid hòa 1-1 trước Girona.

Ban lãnh đạo Real Madrid chính thức rút lui khỏi dự án xây dựng hệ thống trọng tài mới do Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) khởi xướng. Động thái này đánh dấu bước leo thang trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai bên.

Jose Angel Sánchez, tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, từng tham gia các cuộc họp liên quan. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, ông thông báo với phía liên đoàn rằng sẽ không tham gia vào bước cuối cùng là ký kết thỏa thuận.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Real Madrid ngày càng mất niềm tin vào công tác trọng tài. Sau trận đấu với Girona, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ rõ sự phẫn nộ với những quyết định của trọng tài Alberola Rojas. Theo đánh giá từ nội bộ CLB, các tình huống liên quan đến Kylian Mbappe trong trận đấu đã bị xử lý thiếu nhất quán.

Real Madrid cho rằng những sai sót có thể xảy ra, nhưng việc không được điều chỉnh sau khi tham khảo VAR là điều khó chấp nhận. Thậm chí, một số ý kiến trong CLB còn đặt nghi vấn về tính “có chủ đích” trong cách điều hành trận đấu.

Khoảng cách giữa Real Madrid và RFEF tiếp tục bị nới rộng sau sự kiện này. Hai bên hiện gần như không còn duy trì liên hệ, và đội chủ sân Bernabeu khẳng định chưa có ý định hàn gắn quan hệ trong thời gian tới. Theo quan điểm của CLB, chỉ khi hệ thống trọng tài được cải tổ toàn diện, vấn đề mới có thể được giải quyết.

Căng thẳng cũng phần nào thể hiện ở trận tứ kết Champions League gần đây, khi Rafael Louzán không ngồi cùng khu vực với Aleksander Čeferin trên khán đài sân Bernabéu.

Dù thừa nhận trọng tài không phải nguyên nhân duy nhất khiến họ gặp bất lợi trong cuộc đua La Liga, Real Madrid vẫn xem đây là yếu tố lớn nhất dẫn đến sự bất mãn hiện tại.