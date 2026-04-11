Real Madrid tự loại mình

Một trận đấu áp đảo nhưng vô hại đủ để Real Madrid gần như buông cờ ở La Liga.

Kylian Mbappe trong trận hòa 1-1 của Real Madrid trước Girona.

Real Madrid không thua vì yếu. Họ thua vì không đủ sắc. Và trong cuộc đua vô địch, đó là khác biệt giữa kẻ bám đuổi và nhà vô địch.

Áp đảo nhưng vô hại

Trận gặp Girona rạng sáng 11/4 lẽ ra phải là điểm tựa. Một chiến thắng để kéo dài hy vọng, để giữ nhịp cuộc đua. Nhưng Real Madrid lại tự biến nó thành bước ngoặt tiêu cực. Họ kiểm soát, họ áp đặt, nhưng không kết liễu. Và cái giá phải trả là cực lớn.

Câu chuyện không mới. Nó lặp lại đủ nhiều để trở thành vấn đề. Real Madrid cầm bóng tốt, tổ chức ổn, nhưng khi tiến vào khu vực quyết định, họ thiếu sự lạnh lùng. Những pha bóng cuối cùng luôn thiếu một nhịp, một quyết định đúng, hoặc một cú dứt điểm đủ chuẩn xác.

Trong một trận đấu buộc phải thắng, Real Madrid lại chơi như thể họ có nhiều thời gian. Và khi thời gian trôi đi, áp lực tăng lên, mọi thứ bắt đầu rối loạn.

Real Madrid là đội chơi tốt hơn. Họ kiểm soát gần như toàn bộ thế trận. Tuyến giữa vận hành trơn tru, đặc biệt với sự xuất hiện của Eduardo Camavinga trong vai trò thay thế Aurelien Tchouameni. Cách triển khai bóng mạch lạc, không để lộ nhiều khoảng trống.

Nhưng bóng đá không được quyết định ở giữa sân. Nó được định đoạt trong vòng cấm.

Nỗ lực của Mbappe không thể giúp Real Madrid thắng được Girona.

Kylian Mbappe có cơ hội. Không ít. Nhưng anh không ghi bàn. Và khi Mbappe không ghi bàn, Real Madrid gần như mất đi phương án kết liễu rõ ràng nhất.

Đó là một sự thật đang dần lặp lại. Hệ thống tấn công của Real Madrid phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân. Khi những cá nhân đó không đạt phong độ cao nhất, toàn bộ hệ thống trở nên vô hại.

Bàn thắng của Federico Valverde đến từ một cú sút xa. Một pha bóng mang tính đột biến cá nhân, không phải kết quả của sự tổ chức. Nó cho thấy Real Madrid có thể tạo ra khoảnh khắc, nhưng không thể duy trì áp lực đủ lâu để bẻ gãy đối thủ.

Ở hành lang, Vinicius Junior vẫn rất năng nổ. Anh rê bóng nhiều, nhận bóng nhiều, nhưng hiệu quả thấp. Khi những pha đi bóng không tạo ra khác biệt, đối phương dễ dàng thu hồi bóng và tái tổ chức.

Một đội bóng lớn không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Họ cần tính ổn định. Real Madrid hiện tại thiếu điều đó ở tuyến trên.

Cái kết đến từ sự thiếu chính xác

Trận đấu này có thể xem là màn tổng duyệt cho chuyến làm khách trước Bayern Munich thuộc lượt về tứ kết Champions League. Và nếu vậy, đó là một màn tổng duyệt thất bại.

Real Madrid làm đúng nhiều thứ. Nhưng họ không làm đúng điều quan trọng nhất: ghi bàn khi có cơ hội.

Mbappe bị phạm lỗi trong vùng cấm, nhưng trọng tài không cho Real Madrid hưởng phạt đền trước Girona.

Tình huống Mbappe ngã trong vòng cấm ở cuối trận có thể dẫn đến phạt đền. VAR không can thiệp. Nhưng đó không phải lý do để biện minh. Một đội bóng muốn vô địch không thể đặt số phận vào tay trọng tài.

Vấn đề của Real Madrid nằm ở chính họ. Họ thiếu sự sắc bén trong khâu quyết định. Họ không tận dụng được những cơ hội đã tạo ra. Và khi điều đó lặp lại, kết quả là tất yếu.

Trong chưa đầy một tuần, Real Madrid có thể mất cả La Liga lẫn Champions League. Kịch bản này không phải do đối thủ quá mạnh, mà vì chính họ không đủ tốt ở những thời điểm quan trọng.

Trận đấu tại Munich sẽ là phép thử cuối cùng. Ở đó, Real Madrid không chỉ cần kiểm soát. Họ cần hiệu quả tuyệt đối. Họ cần những cầu thủ tấn công chơi với trạng thái tốt nhất.

Nếu không, mùa giải sẽ khép lại theo cách lạnh lùng: không danh hiệu.

Và điều đáng nói nhất là họ đã nhìn thấy vấn đề từ trước, nhưng không thể giải quyết.