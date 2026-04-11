Phản ứng gay gắt của Eder Militao sau bàn thua trước Girona phơi bày áp lực và sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ Real Madrid.

Militao bùng nổ giận dữ với Camavinga.

Ngay sau bàn gỡ của Thomas Lemar, Militao không giấu được sự tức giận. Trung vệ người Brazil quay sang trách móc Eduardo Camavinga bằng những cử chỉ rõ ràng. Anh không hài lòng với việc đồng đội phản ứng chậm và không kịp áp sát, để đối phương có khoảng trống dứt điểm.

Tình huống diễn ra trong trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Girona tại vòng 31 La Liga rạng sáng 11/4. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu nhập cuộc chủ động với nhiều thay đổi trong đội hình. Camavinga được trao cơ hội đá chính và chơi năng nổ trong hiệp một, trong khi Jude Bellingham và Federico Valverde tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Tuy nhiên, Girona dần lấy lại thế trận. Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn và bắt đầu gây sức ép. Andriy Lunin phải liên tục cứu thua, trong đó có pha cản phá cú sút nguy hiểm của Azzedine Ounahi. Thủ môn người Ukraine cũng bày tỏ sự không hài lòng với hàng thủ khi các tình huống áp sát thiếu quyết đoán.

Real Madrid mở tỷ số nhờ cú sút xa sở trường của Valverde. Dù vậy, lợi thế không kéo dài. Girona nhanh chóng đáp trả khi Lemar nhận bóng ở rìa vùng cấm và tung cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng đi qua hai chân Camavinga, người đã nhảy lên nhưng không kịp cản phá.

Khoảnh khắc đó trở thành điểm nóng của trận đấu. Phản ứng của Militao không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn phản ánh áp lực lớn mà hàng thủ Real Madrid đang phải đối mặt. Trong giai đoạn quyết định của mùa giải, những sai sót nhỏ có thể khiến đội bóng trả giá đắt.

Khi cuộc đua với Barcelona ngày càng căng thẳng, Real Madrid cần nhanh chóng cải thiện sự tập trung và tính tổ chức nơi hàng phòng ngự. Nếu không, những khoảnh khắc như trước Girona hoàn toàn có thể lặp lại và trở thành điểm yếu chí mạng.